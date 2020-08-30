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30.08.2020 - 00:26 | | beIN Sports

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina, Fulham ile anlaştı!

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın Premier Lig'in yeni ekibi Fulham ile anlaştığı iddia edildi.

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Eski Galatasaraylı Mario Lemina'nın Premier Lig'in yeni ekibi Fulham ile anlaştığı iddia edildi.

Southampton menajeri Ralph Hassenhutl'ın planlarında yer almayan orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonu ile kiralanması bekleniyor.

France Football'un haberine göre; Galatasaray'ın da istediği Mario Lemina'nın Premier League'de kalmak istediği ve Fulham menajeri Scott Parker'ın ilgisinden hoşnut olduğu yer aldı..

26 yaşındaki futbolcu Lorient ve Marsilya formalarını giymesinin ardından Juventus'a transfer olmuş ve burada Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.

Southampton'da geçirdiği iki sezonda 46 maça çıkan Lemina sakatlıklarla boğuşmuş ve geçtiğimiz sezonun başında takımdan ayrılmıştı..

Lemina'nın Fulham yolunda olduğu iddiası; yerli ve yabancı basında Fulham'ın iki orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ve geçtiğimiz sezonu West Bromwich Albion 'da kiralık geçiren Stefan Johansen'dan birinin, gelecek sezon Galatasaray forması giyeceği iddialarını da beraberinde getirdi.

Galatasarayın eski futbolcusu Mario Lemina, Fulham ile anlaştı

Galatasarayın eski futbolcusu Mario Lemina, Fulham ile anlaştı

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