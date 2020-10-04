Galatasaray'Ä±n golcÃ¼sÃ¼ Falcao 30 bin kilometre yapacak

Galatasaray'Ä±n golcüsü Falcao 30 bin kilometre yapacak
GalatasaraylÄ± Radamel Falcaoâ€™yu, bu geceki KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan uzun bir yolculuk bekliyor. YÄ±ldÄ±z golcÃ¼, 30 bin kilometrelik bir seyahatin ardÄ±ndan Alanyaspor maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak.Â Â Â
SÃ¼per Lig'de 4. haftanÄ±n ardÄ±ndan futbolda milli ara verilecek.
Ãœlkelerinin milli takÄ±mlarÄ±na Ã§aÄŸrÄ±lan futbolcular birer birer bu karÅŸÄ±laÅŸmalar iÃ§in yollara dÃ¼ÅŸecek.Â Kolombiya'dan davet geldiÂ Â 2022 DÃ¼nya KupasÄ± Elemeleriâ€™ne Ã§Ä±kacak Kolombiya Milli TakÄ±mÄ± iÃ§in aÃ§Ä±klanan kadroda, GalatasaraylÄ± Radamel Falcaoâ€™ya da yer verildi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n tecrÃ¼beli forveti, KasÄ±mpaÅŸa mÃ¼cadelesinin ardÄ±ndan yola Ã§Ä±kacak.Â
Ã–nce Bogota, ardÄ±ndan SantiagoÂ Â
Falcao, Kolombiyaâ€™nÄ±n Venezuela ve Åžili ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§lar iÃ§in GÃ¼ney Amerikaâ€™nÄ±n yolunu tutacak. Ä°lk olarak Ã¼lkesine gidecek, ancak seyahati bununla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacak. Kolombiyaâ€™nÄ±n Barranquilla kentindeki Venezuela maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan Åžiliâ€™nin baÅŸkenti Santiagoâ€™nun yolunu tutacak.Â
2019 Haziranâ€™dan beri bir ilkÂ Â
Son olarak geÃ§en sene hazirandaki Åžili maÃ§Ä±nda sahaya Ã§Ä±kan Radamel Falcao, uzun bir aranÄ±n ardÄ±ndan yeniden milli forma ile boy gÃ¶stermenin heyecanÄ± yaÅŸayacak. 34 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, toplamda yaklaÅŸÄ±k 30 bin kilometrelik bir seyahatin ardÄ±ndan Ä°stanbulâ€™a geri dÃ¶necek.Â Â
Ãœlkesinin Ã¶zlemini giderecekÂ Â
Pandemi koÅŸullarÄ± nedeniyle seyahat kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n dÃ¼nyada mobilizasyonu durma noktasÄ±na getirmesinden dolayÄ±, bu yeni geliÅŸme GalatasaraylÄ± futbolcu iÃ§in baÅŸka bir anlam daha ifade edecek. Ã‡ok uzun sÃ¼redir Ã¼lkesinden uzak kalan Falcao, sevdikleriyle de yeniden bir araya gelme imkanÄ± bulacak.Â Â Â
FALCAOâ€™NUN â€˜MÄ°LLÄ°â€™ ROTASIÂ Â
Ä°stanbul-Bogota 11 bin kmÂ Â
Bogota-Barranquilla 750 kmÂ
Barranquilla-Bogota 750 kmÂ Â
Bogota-Santiago 4300 kmÂ Â
Santiago-Ä°stanbul 13 bin kmÂ