Galatasaray'Ä±n golcÃ¼sÃ¼ Falcao 30 bin kilometre yapacak

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04.10.2020 - 10:54 |

Galatasaray'Ä±n golcüsü Falcao 30 bin kilometre yapacak

GalatasaraylÄ± Radamel Falcaoâ€™yu, bu geceki KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan uzun bir yolculuk bekliyor. YÄ±ldÄ±z golcÃ¼, 30 bin kilometrelik bir seyahatin ardÄ±ndan Alanyaspor maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak.Â Â Â

Galatasaray'Ä±n golcüsü Falcao 30 bin kilometre yapacak
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Onur Dinçer/Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

SÃ¼per Lig'de 4. haftanÄ±n ardÄ±ndan futbolda milli ara verilecek.

Ãœlkelerinin milli takÄ±mlarÄ±na Ã§aÄŸrÄ±lan futbolcular birer birer bu karÅŸÄ±laÅŸmalar iÃ§in yollara dÃ¼ÅŸecek.Â Kolombiya'dan davet geldiÂ Â 2022 DÃ¼nya KupasÄ± Elemeleriâ€™ne Ã§Ä±kacak Kolombiya Milli TakÄ±mÄ± iÃ§in aÃ§Ä±klanan kadroda, GalatasaraylÄ± Radamel Falcaoâ€™ya da yer verildi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n tecrÃ¼beli forveti, KasÄ±mpaÅŸa mÃ¼cadelesinin ardÄ±ndan yola Ã§Ä±kacak.Â 

Ã–nce Bogota, ardÄ±ndan SantiagoÂ Â 

Falcao, Kolombiyaâ€™nÄ±n Venezuela ve Åžili ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§lar iÃ§in GÃ¼ney Amerikaâ€™nÄ±n yolunu tutacak. Ä°lk olarak Ã¼lkesine gidecek, ancak seyahati bununla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacak. Kolombiyaâ€™nÄ±n Barranquilla kentindeki Venezuela maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan Åžiliâ€™nin baÅŸkenti Santiagoâ€™nun yolunu tutacak.Â 

2019 Haziranâ€™dan beri bir ilkÂ Â 

Son olarak geÃ§en sene hazirandaki Åžili maÃ§Ä±nda sahaya Ã§Ä±kan Radamel Falcao, uzun bir aranÄ±n ardÄ±ndan yeniden milli forma ile boy gÃ¶stermenin heyecanÄ± yaÅŸayacak. 34 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, toplamda yaklaÅŸÄ±k 30 bin kilometrelik bir seyahatin ardÄ±ndan Ä°stanbulâ€™a geri dÃ¶necek.Â Â 

Ãœlkesinin Ã¶zlemini giderecekÂ Â 

Pandemi koÅŸullarÄ± nedeniyle seyahat kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n dÃ¼nyada mobilizasyonu durma noktasÄ±na getirmesinden dolayÄ±, bu yeni geliÅŸme GalatasaraylÄ± futbolcu iÃ§in baÅŸka bir anlam daha ifade edecek. Ã‡ok uzun sÃ¼redir Ã¼lkesinden uzak kalan Falcao, sevdikleriyle de yeniden bir araya gelme imkanÄ± bulacak.Â  Â Â 

FALCAOâ€™NUN â€˜MÄ°LLÄ°â€™ ROTASIÂ Â 

Ä°stanbul-Bogota 11 bin kmÂ Â 

Bogota-Barranquilla 750 kmÂ 

Barranquilla-Bogota 750 kmÂ Â 

Bogota-Santiago 4300 kmÂ Â 

Santiago-Ä°stanbul 13 bin kmÂ 

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