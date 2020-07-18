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HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'ın gözdesi Mehmet Özcan kadro dışı bırakıldı!
18.07.2020 - 07:00 |

Galatasaray'ın gözdesi Mehmet Özcan kadro dışı bırakıldı!

Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Eskişehirsporlu Mehmet Özcan, kırmızı-siyahlılarda kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray'ın gözdesi Mehmet Özcan kadro dışı bırakıldı!
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Galatasaray’ın gündeminde bulunan Eskişehirsporlu Mehmet Özcan, kırmızı-siyahlılarda kadro dışı bırakıldı.

Eskişehirspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Mehmet’in menajeri Murat Erdoğan, “Profesyonellik ilkesi gereği spesifik transfer detayları veremem. Şunu söyleyebilirim ki, Süper Lig’in önemli takımları Mehmet Özcan ile ilgileniyor” dedi.

Galatasarayın gözdesi Mehmet Özcan kadro dışı bırakıldı

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