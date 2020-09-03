Galatasaray'ın Hatayspor hazırlık maçı ile Avrupa Ligi ön eleme maçları D-Smart ve D-Smart GO’da!

Maç programları şu şekilde...

HAZIRLIK MAÇI

3 EYLÜL PERŞEMBE

17.00 GALATASARAY – HATAYSPOR (77. KANAL SPOR SMART)

AVRUPA LİGİ ÖN ELEME TURU

17 EYLÜL – 2. Ön Eleme turu maçı (77. KANAL SPOR SMART)

Turu geçerse;

24 EYLÜL – 3. Ön Eleme turu maçı (77. KANAL SPOR SMART)

Turu geçerse;

1 EKİM – Playoff Turu maçı (77. KANAL SPOR SMART)

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.