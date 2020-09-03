03.09.2020 - 15:24 |
Galatasaray'ın Hatayspor hazırlık maçı ile Avrupa Ligi ön eleme maçları D-Smart ve D-Smart GO’da!
Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı hazırlık maçı, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için mücadele edeceği ön eleme maçları D-Smart ve D-Smart GO’da olacak.
Maç programları şu şekilde...
HAZIRLIK MAÇI
3 EYLÜL PERŞEMBE
17.00 GALATASARAY – HATAYSPOR (77. KANAL SPOR SMART)
AVRUPA LİGİ ÖN ELEME TURU
17 EYLÜL – 2. Ön Eleme turu maçı (77. KANAL SPOR SMART)
Turu geçerse;
24 EYLÜL – 3. Ön Eleme turu maçı (77. KANAL SPOR SMART)
Turu geçerse;
1 EKİM – Playoff Turu maçı (77. KANAL SPOR SMART)
D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.
D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.