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03.09.2020 - 15:24 |

Galatasaray'ın Hatayspor hazırlık maçı ile Avrupa Ligi ön eleme maçları D-Smart ve D-Smart GO’da!

Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı hazırlık maçı, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için mücadele edeceği ön eleme maçları D-Smart ve D-Smart GO’da olacak.

Galatasaray'ın Hatayspor hazırlık maçı ile Avrupa Ligi ön eleme maçları D-Smart ve D-Smart GO’da!
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Maç programları şu şekilde...

HAZIRLIK MAÇI

3 EYLÜL PERŞEMBE
17.00 GALATASARAYHATAYSPOR (77. KANAL SPOR SMART)

AVRUPA LİGİ ÖN ELEME TURU

17 EYLÜL – 2. Ön Eleme turu maçı (77. KANAL SPOR SMART)

Turu geçerse;

24 EYLÜL – 3. Ön Eleme turu maçı (77. KANAL SPOR SMART)

Turu geçerse;

1 EKİM – Playoff Turu maçı (77. KANAL SPOR SMART)

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.

Galatasarayın Hatayspor hazırlık maçı ile Avrupa Ligi ön eleme maçları D-Smart ve D-Smart GO’da

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