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30.09.2020 - 09:31 |

Galatasaray'ın istediği Onyekuru için resmi açıklama

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Henry Onyekuru'da son dakika gelişmesi. Son iki maçta Onyekuru'ya sadece 7 dakika şans tanıyan Monaco'nun hocası Niko Kovac, adı tekrar Galatasaray'la anılan yıldız futbolcu hakkında konuştu.

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Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac, adı tekrar Galatasaray'ın transfer gündemine giren Henry Onyekuru hakkında konuştu.

Nijeryalı yıldıza son iki karşılaşmada sadece 7 dakika şans tanıması üzerine gelen, "Onyekuru artık ikinci planda mı?" sorusunu yanıtlayan Kovac, "Yedek kulübesinde olan herkes gibi Onyekuru'nun sırası da gelecek. Çok uzun bir maratonun içerisindeyiz. Genç bir kadromuz var ve herkesi değerlendireceğiz. Önümüzde bizi bekleyen en kötü ihtimalle 45 maç var. Strasbourg maçında dönüp yedek kulübesine baktığınız zaman, kenardaki en yaşlı futbolcumuz 25 yaşındaki Gelson Martins'ti. Herkese sıra gelecek" dedi.

Galatasarayın istediği Onyekuru için resmi açıklama

Galatasarayın istediği Onyekuru için resmi açıklama

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