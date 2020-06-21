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21.06.2020 - 07:00 |

Galatasaray’ın kredisi bitti

Galatasaray, geçen sezona göre performansıyla bu sezon beklentilerin biraz uzağında kaldı. Toplamda 31 puan yitiren sarı-kırmızılılar 50 puanda kaldı ve bütün kredilerini tüketti.

Galatasaray’ın kredisi bitti
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ERKAN AYRAÇ

Son iki sezonda özellikle ikinci yarıdaki başarılı performansıyla rakiplerini geride bırakan ve şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray, bu sezon ise beklentilerin biraz uzağında kaldı.

2017-18 sezonunda iç sahada 16 galibiyet, 1 beraberlik alan ve hiç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise 8 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı. Toplamda 27 puan yitiren Cim-Bom 75 puanla Fenerbahçe’nin önünde şampiyonluğa ulaşırken, 27. haftayı 57 puanla geride bırakmıştı.
Geçen sezon ise takımların puanları biraz daha düştü. Sarı-kırmızılılar buna rağmen 27. haftada 55 puan toplamıştı. Toplamda 33 puan kaybeden Galatasaray özellikle ikinci yarıdaki yenilmezlik serisiyle Başakşehir’i geride bırakmış ve kupayı kaldırmıştı.
Cim-Bom’da bu sezon ise resim tersine döndü. İkinci yarıdaki ilk kaybını 7 hafta kala Çaykur Rizespor karşısında yaşayan, toplamda 31 puan yitiren sarı-kırmızılılar 50 puanda kaldı ve bütün kredilerini tüketti. Galatasaray ayrıca bu sezon iç sahada Başakşehir’e kaybederek geride bırakılan son iki sezondaki namağlup seriyi de noktaladı.

Galatasaray’ın kredisi bitti

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