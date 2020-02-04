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04.02.2020 - 11:27 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray'ın kupadaki rakibi Aytemiz Alanyaspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın kupadaki rakibi Aytemiz Alanyaspor

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

 

Hakemden uçan tekmeye devam kararı!
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