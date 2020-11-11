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11.11.2020 - 07:00 |

Galatasaray'ın liderlik fikstürü

Sivas’tan 3 puanla dönen Galatasaray gözünü zirveye dikti. Milli aradan sonra sırasıyla Kayseri, Çaykur Rize (D), Hatay, Karagümrük (D) ve Göztepe ile karşılaşacak Cim-Bom galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor

Galatasaray'ın liderlik fikstürü
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Galatasaray artık önünü daha rahat görebiliyor. Sivas deplasmanı öncesi milli araya moralli girmek için kazanmaları gerektiğinin altını çizen ve bunu başaran Fatih Terim ve ekibi, Florya’da yeni bir hesap yaptı.

Erzurum maçıyla başlayan süreçte, Ankaragücü ve Sivas karşılaşmalarını kazanarak 3 maçlık seri yakalayan sarı-kırmızılılarda, yeni fikstür umutları daha da artırıyor. Geride kalan 8 haftada Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanya maçlarının içinde olduğu zorlu karşılaşmaları atlatan Cim-Bom, milli ara sonrası sırasıyla Kayserispor, Çaykur Rizespor (D), Atakaş Hatayspor, Karagümrük (D) ve Göztepe maçlarını oynayacak.

Fatih Terim ve ekibi ilk etapta galibiyet serisinin bu süreçte de devam etmesini hedefliyor. Bu 5 hafta sonunda ise Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Trabzon’da galibiyet serisinin 8 maça çıkmasıyla gidilmesi durumunda da her şeyin sarı-kırmızılıların lehine olacağı öngörülüyor.

Sezona iyi başlayan ama daha sonra üst üste puan kayıplarıyla sancılı bir süreç içine giren Galatasaray, kötü oynasa da Erzurum ve Ankaragücü maçlarını kayıpsız geçmişti. Sivas’ta üç puanın yanı sıra 60 dakika iyi futbol da sergileyen sarı-kırmızılılarda milli ara sonrası ilerlemenin devam edeceği, saha içi sonuçları ve futbolun iyiye gideceği ve fikstürün zirveye tırmanma için çok uygun olduğu düşünülüyor.

Galatasarayın liderlik fikstürü

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