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24.07.2020 - 07:00 |

Galatasaray'ın rakibi Fraport TAV Antalyaspor!

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın rakibi Fraport TAV Antalyaspor!
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Süper Lig’in son haftasında bugün oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması için dün öğle saatlerinde Antalya’ya gelen Galatasaray kafilesini az sayıda taraftar karşıladı. Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcular ile fotoğraf çektirdi. Bu arada teknik heyet, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara uygulanan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Galatasarayın rakibi Fraport TAV Antalyaspor

Galatasarayın rakibi Fraport TAV Antalyaspor

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