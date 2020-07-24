Galatasaray'ın rakibi Fraport TAV Antalyaspor!

Süper Lig’in son haftasında bugün oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması için dün öğle saatlerinde Antalya’ya gelen Galatasaray kafilesini az sayıda taraftar karşıladı. Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcular ile fotoğraf çektirdi. Bu arada teknik heyet, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara uygulanan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

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