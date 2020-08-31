Galatasaray'ın rakibi Neftçi Bakü'den açıklama! "Tarihe geçecek bir maç olacak"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği Neftçi Bakü'de başkan Kamran Guliyev yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"İki kardeş ülkenin en büyük takımları karşı karşıya gelecek. Çok sevindik. Dünyada ortaya çıkan bu salgın nedeniyle taraftarsız oynanacak bu maç. Maalesef üzgünüz taraftarsız olacağı için. Müthiş bir maç olacak. İnanıyorum ki tarihe geçecek bir maç olacak. Her maç öncesi iki takımın da şansı %50'dir. Biz evimizde Galatasaray'ı konuk edeceğiz. Onların gücüne, tarihine saygı duyuyoruz ama biz de 83 yıllık bir kulübüz. Bu maçtan beklentilerimiz büyüktür. Turu geçmek istiyoruz."

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