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28.08.2020 - 15:57 | | İSTANBUL (AA) -

Galatasaray'ın VIP koltuk satışı 1 Eylül'de başlayacak

Galatasaray'da 2020-2021 futbol sezonu VIP koltuk satışı, 1 Eylül Salı günü başlayacak.

Galatasaray'ın VIP koltuk satışı 1 Eylül'de başlayacak
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Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun Süper Lig maçları için ekim ayından itibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u oranında taraftarın tribünlerde yer alabileceğini bildirmesinin ardından, VIP koltuk sahibi taraftarların, sınırlı sayıdaki yeni sezon koltuklarını geçen yıl satın aldıkları fiyatlardan temin etme imkanına sahip olacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "2020-2021 futbol sezonu içerisinde seyircisiz oynanacak maçların ücret iadesi yapılmayacaktır. Bu çetin yolculukta takımının yanında yer alacak şanlı Galatasaray taraftarları, şüphesiz pandeminin açtığı derin yaralara merhem olacak, elini taşın altına koyarak tarihte hiç olmadığı kadar önemli bir misyon üstlenecek, büyüklüğünü bir kez daha dünyaya gösterecektir. Bu misyonu üstlenmek isteyen taraftarlarımızın oturma düzenleri, yetkili merciler tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde belirlenecektir. Herhangi bir sebep ile VIP kombine yeri değişen veya koltuğunu satın alamayan taraftarlarımız, 2019-2020 futbol sezonundaki kombine yerlerini, 2021-2022 futbol sezonu için yenileme hakkına sahip olacaktır." görüşlerine yer verildi.

Taraftarlar, GS Bonus kredi kartına 3 ve 6 taksit imkanıyla 17 Eylül Perşembe gününe kadar VIP koltukları satın alabilecek.

 

Galatasarayın VIP koltuk satışı 1 Eylülde başlayacak

 

 

 

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