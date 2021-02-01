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01.02.2021 - 17:23 |

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, İstanbul'a iniş yaptı.

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Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes İstanbul'a iniş yaptı.

Koronavirüs testi pozitif olan oyuncu, uçaktan indikten sonra ambulansla alandan ayrıldı.

1,5 YILLIĞINA KİRALIK

Oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralayacak olan Galatasaray, 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yer alacak.

Toplam 3.5 milyon Euro maliyeti olan oyuncunun, satın alma bedeli ise Portekiz ekibi tarafından 20 milyon Euro olarak belirlendi.

Benfica altyapısından yetişen Fernandes, Portekiz ekibinin A takımında 2 sezonda 56 maçta forma giyip 2 gol atarken ardından Tottenham yolunu tuttu.

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