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23.07.2020 - 09:20 |

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Adı gönderilecekler listesinde yer alan Kolombiyalı yıldız, kendisini transfer etmek isteyen ABD ekibi İnter Miami’yi sosyal medyada takibe aldı.

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Sadece Galatasaray’ın değil, ligin bu sezonki en flaş transferi Falcao olmuştu. Ancak Kolombiyalı yıldız, yaşadığı sakatlıkların de etkisiyle beklentilerin çok altında kaldı.

Galatasarayın yıldızı Falcaodan ilginç takip

34 yaşındaki oyuncu ligde sadece 16 maçta boy gösterirken, Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 müsabakada 208 dakika oynayabildi. Falcao’nun adı özellikle yüksek maliyeti nedeniyle sezon sonunda gönderilecekler listesinde geçiyor. Tecrübeli golcü, ABD ekibi İnter Miami’nin radarında. David Beckham’ın sahipleri arasında olduğu kulüp, Falcao’yla sansasyonel bir transfere imza atmak istiyor. Yıldız futbolcunun sosyal medyada İnter Miami’yi takibe başlaması, transfer iddialarının alevlenmesine neden oldu. Falcao, Galatasaray’a gelmeden önce de yöneticileri takibe almıştı.

 

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