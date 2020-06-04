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04.06.2020 - 14:59 | | İSTANBUL,(DHA)

Galatasaraylı futbolcular ayak tenisi oynadı

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaraylı futbolcular ayak tenisi oynadı
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Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman gruplar hâlinde yapıldı. Antrenmanda ayak tenisi, koşu çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı kırmızılı takım Rizespor maçının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı idmanla devam edecek.

Galatasaraylı futbolcular ayak tenisi oynadı

Merih Demiral bireysel olarak çalışmalara başladı...
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