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17.03.2020 - 09:00 |

Galatasaraylı Ozornwafor'un corona virüs isyanı

Galatasaray'dan kiralık olarak Almeria'ya giden Valentine Ozonwafor, İspanya'da corona virüs nedeniyle zor günler geçirdiğini anlattı.

Galatasaraylı Ozornwafor'un corona virüs isyanı

Galatasaray'ın Almeria'ya kiraladığı Valentine Ozorwafor, ülkesi Nijerya basınına verdiği röportajda İspanya'da corona virüs sebebiyle yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Brila.net'e konuşan Ozornwafor İspanya'nın zor günler geçirdiğini söyleyerek, "Futbolun yeniden başlamasını çok istiyorum. Bir an önce dışarı çıkıp normal işlerimizi yapabilmeyi diliyorum. Dürüst olmak gerekirse süpermarkete gidip bir şey alamadım. Gittiğimde her şeyin satın alındığını gördüm ve üzüldüm" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın sezon başında Nijerya Ligi takımlarından Enyimba Aba'dan aldığı 20 yaşındaki stoper, Türkiye'de maç oynamadan İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria'ya kiralanmıştı. Eski Beşiktaşlı Guti'nin çalıştırdığı Almeria'da oynayan Nijeryalı, İspanya'da 3'ü lig, 1'i Kral Kupası olmak üzere 4 maça çıkan ve 1 gol attı ve 274 dakika sahada kaldı.

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Galatasaraylı Ozornwaforun corona virüs isyanı

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