Antalyaspor-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Rıdvan'ın yerine N'Sakala!

Süper Lig'de 23. hafta maçında Beşiktaş bu akşam deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında sahasında mağlup olan lider Beşiktaş kaybedilen mücadelenin ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye devretti. Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız tamamlarken Beşiktaş'ta zirve yarışını sürdümek için sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Antalyaspor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?