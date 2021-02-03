• 03 Şubat 2021 - 13:42 • Son Güncelleme:
Antalyaspor-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Rıdvan'ın yerine N'Sakala!
Antalyaspor-Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor'a sahasında 2-1'lik skorla kaybeden ve liderlikten olan Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışında ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmediği haftada bir hata daha yapmak istemeyen siyah-beyazlılar 3 puan ile İstanbul'a dönmenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor maçında sakatlanan ve adalesinde yırtık tespit edilen Rıdvan yerine Sergen Hoca'nın N'Sakala ile başlaması bekleniyor. Trabzon maçında formsuz görüntüsü ile dikkat çeken Ghezzal yerine Ljajic'i ilk 11'de sürmeyi planlıyor. İşte mücadelenin muhtemel 11'leri...
• 03 Şubat 2021 - 13:42 • Son Güncelleme:
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