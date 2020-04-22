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• 22 Nisan 2020 - 20:46 • Son Güncelleme:

Çağan Atakan Arslan: Survivor'da çok büyük savaşlar verdim!

Kick boks ve Muay Thai sporcusu Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan) Skorer'in Instagram canlı yayınında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı.

• 22 Nisan 2020 - 20:46 • Son Güncelleme:
NERGİS AŞKIN - ÖZEL RÖPORTAJ
NERGİS AŞKIN - ÖZEL RÖPORTAJ
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Kick boks ve Muay Thai sporcusu Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan) Skorer'in Instagram canlı yayınında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı.

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Corona virüs günlerinde evinde bireysel antrenmanlarına devam ettiğini söyleyen Atakan Arslan, "Corona virüs dövüş sporlarını da etkiledi. Bizde kondisyon çok önemli ve sürekli antrenman yapmak gerekiyor. Evde herkes kendini hazırda tutamaz. Dövüş sporu ile ilgilenenlerde kondisyon düşecektir." dedi.

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Dünyada birçok spor organizasyonun durduğunu belirten Avatar Atakan, "UFC bile durmuş durumda. UFC bir ada satın aldı ve orada düzenlemeyi düşünüyorlar. Tamamen karantinaya almışlar. Ben de Azerbaycan'da 11 Nisan tarihinde bir organizasyona katılacaktım ama corona virüsten sebep iptal oldu." şeklinde konuştu.

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Spor hayatına basketbol ile başladığını söyleyen Atakan Arslan, "Basketbol ile başladım spor hayatıma. Mahallemizde bir pota vardı ve sürekli basketbol oynardık. Basketbolcu olmak istiyordum ve hayalim NBA takımlarına gitmekti. Ama çok zayıftım basketbolum iyi olsa da zayıf bir çocuktum. Ardından fitness yapmak için bir salona yazıldım ve oradaki antrenörüm beni kick boksa yönlendirdi. Ardından kick boksta turnuvalara katılıp başarılar elde edince benim mesleğim haline geldi." ifadelerini kullandı.

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Şu anda genç sporculara uzaktan eğitim veren Atakan Arslan, corona virüs günlerinde ise ailesiyle birlikte vakit geçiriyor. Arslan, "Eşim ve çocuğumla olduğum için canım sıkılmıyor ama dışarısı ile ilgili problemler var. Bunları aşmaya çalışıyoruz. " dedi.

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'Dünyaya bir daha gelsem dövüşçü olurdum' diyen Atakan Arslan, antrenman yaparken arabesk dinlediğini v ayrıca Sagopa Kajmer'in hayranı olduğunu söyledi.

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Yakın zamanda yeniden televizyona dönmek istediğini belirten Atakan Arslan, "Bir dönem bir dizide rol almıştyım. Orada bordo bereli bir askeri oynuyordum. Eğer yeniden böyle bir fırsat olursa televizyona geri dönmeyi düşünürüm. Ben bana yazılan rolü yaşamak isteyen birisiyim. Bana uygun bir rol olursa değerlendirebilirim." dedi.

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2016'da Survivor'a katılan ve yarışmayı şampiyon olarak tamamlayan Atakan Arslan, bu sezon Survivor'ı çok takip edemediğini fakat vakit buldukça izlediğini söyledi.

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"Orası herkesin yaşaması gereken bir tecrübe" diyen Atakan Arslan, Survivor'daki favorisini de açıkladı.

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Atakan Arslan, "Barış'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Aycan'ın finale kadar gidebileceğini düşünüyorum. Barış, bu sene Survivor'ı kazanırsa şaşırman ve hak ediyor." dedi.

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Atakan Arslan, Survivor'da kendisiyle aynı sporu yapan Parviz hakkında da gündem olacak açıklamalar yaptı.

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Arslan, Parviz için, "Survivor programını pek fazla takip edemiyorum ama favorim Parviz'di ama kumpasa geldi." şeklinde konuştu.

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Avatar Atakan lakaplı Atakan Arslan, Survivor'da yaşadıkları ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. İşte Avatar Atakan'ın açıklamaları;"Survivor benim hayatımın içinde bir hayattı. Orada çok büyük savaşlar verdim. "

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"Orası herkesin yaşaması gereken bir tecrübe. İletişim yok hiçbir şey yok. Bir yumurta ödülü için bile her şeyini veriyorsun."

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"Elinden olmayan şeyler de var sen çok kazanıyorsun arkadaşların kaybediyor."

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"Strateji yapmalısın ama ne yazık ki insanlar kazanmak için her şeyi yapıyor. Yeter artık diyorsun ama çıkıp gidemiyorsun."

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"Ben Survivor'a kazanmak için kazanmaktan başka bir seçeneğim yok diye gittim. Bana 'Aç kalacaksın' dediler ben 'Tamam. Ne kadar aç kalabilirim ki' dedim. Kimseyle görüşemiyorsun bunlar büyük problem. Acun ağabey ile bir anımız yok. Ben kafama bir darbe almıştım ve o gün bir ödüle gidememiştim. Sonra ben Acun ağabey ile Cleveland maçına gitmiştim. Benim için büyük bir anıydı..."

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