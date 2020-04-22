Çağan Atakan Arslan: Survivor'da çok büyük savaşlar verdim!

"Ben Survivor'a kazanmak için kazanmaktan başka bir seçeneğim yok diye gittim. Bana 'Aç kalacaksın' dediler ben 'Tamam. Ne kadar aç kalabilirim ki' dedim. Kimseyle görüşemiyorsun bunlar büyük problem. Acun ağabey ile bir anımız yok. Ben kafama bir darbe almıştım ve o gün bir ödüle gidememiştim. Sonra ben Acun ağabey ile Cleveland maçına gitmiştim. Benim için büyük bir anıydı..."