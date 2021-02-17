TAKVİM
• 17 Şubat 2021 - 11:25 • Son Güncelleme:
DeAndre Yedlin Galatasaray'a imza attı, kriz patlak verdi
Galatasaray'ın devre arasında bedelsiz şekilde kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin ile ilgili kriz patlak verdi.
TAKVİM
• 17 Şubat 2021 - 11:25 • Son Güncelleme:
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Newcastle United taraftarı, Galatasaray'a transfer olan DeAndre Yedlin'in göndermesine büyük tepki gösterip, maçın ardından teknik direktör Steve Bruce'u eleştiri yağmuruna tuttu.
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Takımın diğer sağ beki Javier Manquillo'nun da sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini belirten taraftarlar, "Yedlin'in gönderilmesi büyük bir hataydı ve biz şimdi bu hatanın bedelini ödüyoruz. Giden sağ bek Yedlin değil Krafth olmalıydı" yorumunu yaptı. Karşılaşma sonrası basın toplantısının gündemi de DeAndre Yedlin oldu.
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