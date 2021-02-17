DeAndre Yedlin Galatasaray'a imza attı, kriz patlak verdi

Newcastle Teknik Direktörü Steve Bruce, ABD'li yıldızın ayrılığıyla ilgili eleştirilere, "Takımda üç sağ bekimiz vardı. Ve biz bir karar verdik. Bazen böyle kararlar vermeye mecbur kalıyorsunuz. Başka birinin takıma girmesi için bir yol açmalıydık. Bu konuda bir pişmanlığım yok" yanıtını verdi.