• 10 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Başakşehir mağlubiyeti sonrası olay sözler! "Tanıdığım Emre radikal kararlar alır..."
Fenerbahçe'de dün akşam oynanan Başakşehir karşılaşmasının ardından Sarı-Lacivertli camiada Erol Bulut'un takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı. Deneyimli teknik adam hakkında olay sözler maç sonuna damga vurdu. İşte detaylar...
• 10 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Süper Lig'de zor günler geçiren Başakşehir'i sahasında konuk etti.
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Sezon başında ve devre arası transfer döneminde 20'den fazla transfer yaparak, takıma Mesut Özil gibi bir dünya yıldızını tranfer ederek Belözoğlu ve Yönetimin büyük işler başardığı görüşünde birleşen Sarı-Lacivertli taraftarlar, Erol Bulut'un taktik anlayışı ve takım üstündeki etkisine dikkat çekerek deneyimli hocaya istifa çağrısında bulundu. İşte Fenerbahçeli futbolseverlerin maç sonu Erol Bulut hakkındaki görüşleri:
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