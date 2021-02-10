Fenerbahçe'de Başakşehir mağlubiyeti sonrası olay sözler! "Tanıdığım Emre radikal kararlar alır..."

Sezon başında ve devre arası transfer döneminde 20'den fazla transfer yaparak, takıma Mesut Özil gibi bir dünya yıldızını tranfer ederek Belözoğlu ve Yönetimin büyük işler başardığı görüşünde birleşen Sarı-Lacivertli taraftarlar, Erol Bulut'un taktik anlayışı ve takım üstündeki etkisine dikkat çekerek deneyimli hocaya istifa çağrısında bulundu. İşte Fenerbahçeli futbolseverlerin maç sonu Erol Bulut hakkındaki görüşleri: