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• 10 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Başakşehir mağlubiyeti sonrası olay sözler! "Tanıdığım Emre radikal kararlar alır..."

Fenerbahçe'de dün akşam oynanan Başakşehir karşılaşmasının ardından Sarı-Lacivertli camiada Erol Bulut'un takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı. Deneyimli teknik adam hakkında olay sözler maç sonuna damga vurdu. İşte detaylar...

• 10 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Süper Lig'de zor günler geçiren Başakşehir'i sahasında konuk etti.

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Lemos'un 45. dakikada kırmızı kart gördüğü ve sarı-Lacivertlilerin 75 dakika boyunca 10 kişi oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine 2-1 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

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Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, rakibinin 120 dakika boyunca defans yaptığını ve oyunun kontrolünün maç boyunca ellerinde olduğunu söyledi. Bulut'un açıklamalarının ardından sosyal medyada ortalık fena karıştı.

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Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin üst üste kötü sonuçlar aldığı dönemde de eleştiri oklarının hedefi haline gelen Erol Bulut, Kadıköy'de alınan Galatasaray mağlubiyeti ve ardından kupaya edilen veda sonrasında tekrar hedef isimlerden biri haline geldi.

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Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, maçtan sonra yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'na flaş bir çağrıda bulundu.

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Nihat Kahveci, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "Benim tanıdığım Emre Belözoğlu radikal kararlar alır. İn sahaya derim, bundan kötüsü olmaz" sözlerine yer verdi.

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Fenerbahçe taraftarı da Twitter'da Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut için istifa çağrısında bulundu.

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Sezon başında ve devre arası transfer döneminde 20'den fazla transfer yaparak, takıma Mesut Özil gibi bir dünya yıldızını tranfer ederek Belözoğlu ve Yönetimin büyük işler başardığı görüşünde birleşen Sarı-Lacivertli taraftarlar, Erol Bulut'un taktik anlayışı ve takım üstündeki etkisine dikkat çekerek deneyimli hocaya istifa çağrısında bulundu. İşte Fenerbahçeli futbolseverlerin maç sonu Erol Bulut hakkındaki görüşleri:

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Takımın kötü olduğuna inanmıyorum yağ var un var şeker var ahçı kapuska yapalım diyor.

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Karacabey maçında Altay ile başlayan Erol Bulut bugün çeyrek finalde son şampiyona karşı Harun ile başladı. Maç yönetiminden önce bunlar konuşulmalı sanki

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Erol bulut hocamızı istifaya davet ediyoruz

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Kötü gidişata fikstür dur dedi. Erol Bulut son 2-3 maçtır yaptığı değişiklikler ve oyun anlayışı ile sonunu getirmiştir.

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Hoca yetersiz olduğunudan kupa gitti 17 mac var acil hoca değişmeli

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erol bulut kafasındaki 11i hala oluşturamadı kupada yoluna devam etmiş olsaydı galatasaray maçını unutturabilirdi ama eline geçen krediyi kullanamadı

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Erol Bulut nedense basın toplantılarında kendi hakkında tek eleştiri yapmıyor. Söylediği şeyler "rakip şanslıydı", "kalemize gelen ilk şut gol oldu", "biz daha iyi oynadık".. Özeleştiri yapamayan adamdan Fenerbahçe'ye teknik direktör olmaz.

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