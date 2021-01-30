İtalya'dan bomba iddia! Can Yaman ve Diletta Leotta aşkı...
Avrupa ve Türkiye'de magazin basınının gündemine bomba gibi düşen Can Yaman Diletta Leotta aşkı hakkında İtalya basınında olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
• 30 Ocak 2021 - 11:47 • Son Güncelleme:
DIŞ HABERLER
DIŞ HABERLER
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Son dönemde İtalya'da büyük bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Can Yaman'ın aşkı Roma'da bulduğu ortaya çıkmıştı.
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Can Yaman, gönlünü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'ya kaptırdı. Geçtiğimiz haftalarda aşkları belgelenen çift, önceki akşam yine paparazziler tarafından görüntülendi
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Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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Yaklaşık bir aydır Roma'da bulunan Yaman, çekimlerden arta kalan zamanlarını Leotta ile geçiriyor.
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İkilinin aynı otelde konakladıklarına dair iddialar da İtalyan basınına yansıdı.
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İtalyan magazin dergisi Chi, iki hafta önce çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.
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Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken, ikili önceki akşam yine paparazzilerin objektiflerine takıldı. Aynı restoranda görüntülenen çiftin bir hayli keyifli olduğunu görüldü.
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Geçtiğimiz günlerde Diletta'nın odasına bir buket çiçek bırakılmıştı ve sunucu, "Bir iş gününün ardından odana geldiğinde yatağında bulduğun bir buket çiçek senin mutlu uyumanı sağlar" mesajını paylaşmıştı. Diletta Leotta'ya çiçekleri de Can Yaman'ın yolladığı öne sürülmüştü.
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Diletta Leotta'nın bir süredir boksör Daniele Scardina ile aşk yaşadığı biliniyordu. Ünlü spikerin, geçtiğimiz nisan ayında sevgilisinin doğum günü kutlamasına ait fotoğrafı da hala Instagram hesabında duruyor.
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Yaşanan gelişmelerin ardından ünlü ikilinin arasındaki aşkın gerçek yüzü ortaya çıktı.
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İtalya basınında yer alan habere göre Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi bulunan oyuncu Can Yaman'ın İtalya'nın en çok konuşulan kadın spikerlerinden olan Leotta ile olan aşkının ardındaki sır perdesi aralandı.
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İtalyan basınının iddiasına göre hali hazırda Türkiye'de devam eden 'Osmanlı Dizisi' için yeni bir rol hazırlığında olduğu iddia edilen spikerin kendisini Türkiye'ye tanıtmak amacıyla PR şirketleriyle bir aşk yarattığı öne sürüldü.
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Haberde, Leotta'nın önümüzdeki dönemde Türkiye'ye gelerek ekranlara gelmeyi sürdüren dizide sarışın bir prensesi canlandıracağı iddiaları okuyuculara aktarıldı.