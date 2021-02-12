Kasia Lenhardt'ın şoke eden ölümü sonrası polis raporu açıklandı! Jerome Boateng...

Yedi yaşında modellik yapmaya başlayan Polonya doğumlu Kasia, 2012 yılında Heidi Klum'un ev sahipliği yaptığı hit dizinin finaline kadar yükselmişti. Sadece 16 yaşında olmasına rağmen yarışmada dördüncü oldu ve Babyglück'teki Hell's Kitchen ve Models adlı Alman TV şovlarında yer almaya başladı.