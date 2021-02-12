• 12 Şubat 2021 - 11:23 • Son Güncelleme:
Kasia Lenhardt'ın şoke eden ölümü sonrası polis raporu açıklandı! Jerome Boateng...
Jerome Boateng'in eski kız arkadaşı Kasia Lenhardt, 25 yaşında yaşamını yitirdi. Alman basını eski mankenin intihar ettiğini yazmıştı. Olaya ilişkin polis raporu hazırlandı.
• 12 Şubat 2021 - 11:23 • Son Güncelleme:
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Bayern Münih'in tecrübeli stoperi Jerome Boateng eski kız arkadaşı Kasia Lenhardt'in Berlin'de ölü bulunmasının yankıları devam ediyor.
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T-Online'da yer alan habere göre ProSieben kanalı Kasia'nın hayatının anlatıldığı kısa bir film hazırladı. Kanaldan yapılan açıklamada, "Üzgünüz. Çok üzgünüz. Ve düşüncelerimiz ailenizle, arkadaşlarınızla ve sizinle, sevgili Kasia Lenhardt." ifadelerine yer verildi.
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Raporlara göre Kasia, endişeli aile üyelerinin onunla iletişim kuramaması sonrasında intihar etti. Polis, raporunda şüpheli bir durumun olmadığını ve Kasia'nın intihar ettiğini belirledi.
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