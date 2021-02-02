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• 02 Şubat 2021 - 10:14 • Son Güncelleme:

Mauro Icardi - Wanda Nara çiftine büyük şok!

Futbol dünyasının en çok konuşulan çifti Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti büyük şok yaşadı.

• 02 Şubat 2021 - 10:14 • Son Güncelleme:
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Futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mauro Icardi ve Wanda Nara hayatının şoklarını yaşadı.

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PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Pazar akşamı Lorient'e karşı ilk 11'de forma giydi. PSG'nin deplasmanda 3-2 kaybettiği günün sabahında Icardi hayatının şokunu yaşadı.

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Icardi ve Nara çiftinin Neuilly-sur-Seine'de bulunan evlerine Pazar sabahı hırsız girdi. Hırsızlar çiftin 350 bin sterlin değerindeki mücevheratını çaldı ve ortadan kayboldu.

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Arjantinli forvet evlerine hırsız girdiğini fark etti ve hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri DNA örnekleri aldı ve hırsızların zorla pencereden içeri girdiğini tespit etti.

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Çalınan eşyaların toplam değerinin 350 bin sterlin olduğu belirlenirken geniş çaplı arayış başladı. Çalınan eşyalar arasında tasarımcı kıyafetleri, saatler ve mücevherler yer alıyor.

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Mauro Icardi gibi Thiago Silva, Dani Alves ve Eric Maxim Choupo-Moting de hırsızların kurbanı olan diğer ünlü isimler oldu.

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Geçen hafta PSG'nin kalecisi Sergio Rico, Montpellier'e karşı oynarken 20.000 sterlin değerinde eşya çalınmıştı.

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Mauro Icardi - Wanda Nara çiftine büyük şok!

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