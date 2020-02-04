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• 04 Şubat 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:

Ömer Bayram'a zamlı sözleşme!

Galatasaray’da bu sezonun en iyileri arasında yer alan Ömer Bayram başarısının mükafatını alacak.

• 04 Şubat 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:
1NEVZAT DİNDAR

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram’ın mukavelesini 2 yıl daha uzatacak, 400 bin euro olan yıllık ücretini de 1 milyon euroya yükseltecek

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Kayseri maçında 2 asist yaparak gol pası sayısını 7’ye çıkaran ve Selçuk İnan’ın 2014-2015 sezonundaki 8 asistlik rekoruna yaklaşan Ömer Bayram’a yeni sözleşme ve zam geliyor.

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Sarı-kırmızılılar ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram’ın mukavelesinin önümüzdeki günlerde 2 yıl daha uzatılacağı, ayrıca 400 bin euro olan ücretinin de 1 milyon euroya çıkarılacağı öğrenildi.

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Ancak mevzuat gereği anlaşma, Türk Lirası olarak yapılacak.Ömer’i kesmeyecek Teknik direktör Fatih Terim’in gözdeleri arasında yer alan Ömer Bayram’ın Onyekuru’ya rağmen 11’deki yerini sağlamlaştırdığı öğrenildi.

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Terim’in, Onyekuru’yu takıma monte etmek için çeşitli formüller üzerinde durduğu ancak Ömer’i kesinlikle kesmeyeceği öğrenildi. Ömer Bayram yükselen formu ile milli formayı da garanti altına aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de Ömer’in formundan dolayı çok memnun olduğu bildirildi.

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Fatih Terim sonrası sol açığa evrilen ve verilen şansları iyi kullanan Ömer Bayram, taraftarın da en sevdiği isimler arasına girdi.

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Ömer, geride bıraktığımız sezon performansı ile zaman zaman tepki topluyordu. Hatta gönderilmesi bile gündeme gelmişti. Malatya ve Antalya’ya transferi son anda gerçekleşmeyen Ömer Bayram bu sezon takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

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