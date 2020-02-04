• 04 Şubat 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:
Ömer Bayram'a zamlı sözleşme!
Galatasaray’da bu sezonun en iyileri arasında yer alan Ömer Bayram başarısının mükafatını alacak.
• 04 Şubat 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:
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NEVZAT DİNDAR
Galatasaray, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram’ın mukavelesini 2 yıl daha uzatacak, 400 bin euro olan yıllık ücretini de 1 milyon euroya yükseltecek
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Terim’in, Onyekuru’yu takıma monte etmek için çeşitli formüller üzerinde durduğu ancak Ömer’i kesinlikle kesmeyeceği öğrenildi. Ömer Bayram yükselen formu ile milli formayı da garanti altına aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de Ömer’in formundan dolayı çok memnun olduğu bildirildi.
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