Ömer Bayram'a zamlı sözleşme!

Sarı-kırmızılılar ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram’ın mukavelesinin önümüzdeki günlerde 2 yıl daha uzatılacağı, ayrıca 400 bin euro olan ücretinin de 1 milyon euroya çıkarılacağı öğrenildi.