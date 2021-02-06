ÖZEL | UEFA'dan Şampiyonlar Ligi formatında radikal değişiklik! Resmen ortaya çıktı

Fransa’ya ek bir kontenjan Katılımcı takım sayının 36’ya çıkmasıyla oluşan 4 takımlık yeni kontenjanın ne şekilde dağıtılacağının şu an için en önemli tartışma konusu olduğu belirtiliyor. Mevcut düzende 2 takımını Şampiyonlar Ligi’ne gönderen Fransa’ya ek bir kontenjan tanıma ve ülkenin temsilcisi takım sayısının üçe çıkmasının, taslağın mevcut halinde bulunduğuna işaret ediliyor.