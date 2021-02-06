Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSüper Lig Haberleri ÖZEL | UEFA'dan Şampiyonlar Ligi formatında radikal değişiklik! Resmen ortaya çıktı
• 06 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

ÖZEL | UEFA'dan Şampiyonlar Ligi formatında radikal değişiklik! Resmen ortaya çıktı

UEFA, 2024’ten itibaren geçerli olacak Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatını hazırladı. UEFA’nın hazırladığı taslağı üye 55 ülkenin federasyonuna göndereceği bildirildi. Yeni formatta radikal değişiklikler belli oldu.

• 06 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1ONUR DİNÇER
ABONE OL

ONUR DİNÇER

UEFA, bir süredir üzerinde çalıştığı Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatını hazırladı. 2024’ten itibaren geçerli olacak yeni formatta takım sayısı artırılırken, buna paralel maç sayıları da yükseldi ve bir dizi daha yenilik getirildi.

2Ülkelere gönderilecek

Ülkelere gönderilecek

UEFA’nın hazırladığı taslağı üye 55 ülkenin federasyonuna göndereceği ve buradan gelecek geri dönüşlerle bir değerlendirme yapacağı bildirildi.

3Takım sayısı 36ya çıkacak

Takım sayısı 36'ya çıkacak

UEFA tarafından federasyonlara gönderilecek planın detaylarında Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 32’den 36 takıma çıkarılması bulunuyor.

46 değil 10 maç

6 değil 10 maç

Buna göre bu turda oynanacak maç sayısı takım başına 6’dan 10’a yükseliyor. Her gruba 4 takımın dağıldığı toplamda 8 gruptan oluşan sisteme son veriliyor, 36 takımın aynı ligde sıralandığı düzene geçiliyor.

5Seri başı uygulaması

Seri başı uygulaması

Bir takımın 10 farklı rakibe karşı oynayacağı grup aşamasında bu eşleşmeler seri başı olma durumu göz önünde bulundurularak belirlenecek.

6İlk 8, son 16 turuna çıkacak

İlk 8, son 16 turuna çıkacak

İlk sekiz takım son 16 turuna direkt çıkarken, ikinci 8 takımlık bölüm play off ile belirleniyor.

7Play off geliyor

Play off geliyor

Ligi 9 ila 16. sıra arasında tamamlayanlarla, 16-24 arasındaki sıralamada bulunan takımlar bu play off aşamasını oynayacak takımlar olacak.

8Amaç heyecan yaratmak

Amaç heyecan yaratmak

Play off aşamasıyla, Avrupa’nın bir numaralı liginin bu ilk turunda heyecanı diri tutmanın da amaçlandığının altı çiziliyor.

9Fransa’ya ek bir kontenjan

Fransa’ya ek bir kontenjan

Katılımcı takım sayının 36’ya çıkmasıyla oluşan 4 takımlık yeni kontenjanın ne şekilde dağıtılacağının şu an için en önemli tartışma konusu olduğu belirtiliyor. Mevcut düzende 2 takımını Şampiyonlar Ligi’ne gönderen Fransa’ya ek bir kontenjan tanıma ve ülkenin temsilcisi takım sayısının üçe çıkmasının, taslağın mevcut halinde bulunduğuna işaret ediliyor.

10Ek biletler tartışmalı

Ek biletler tartışmalı

Kalan üç takımlık dağıtım için ise kulüplerin Avrupa kupalarındaki geçmiş başarılarından oluşan puanlarının temel alınmasının düşünüldüğü ancak bu durumun hali hazırda zaten 4’er kulüp ile yoğun bir temsili bulunan başta gelen dört ülkenin ekip sayılarını iyice artıracak olmasının konuyu tartışmalı hale getirdiği vurgulanıyor.

11

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son dakika - Galatasaray'ı yıkan Aaron Boupendza haberi! Resmen açıkladı...

ÖZEL | UEFA'dan Şampiyonlar Ligi formatında radikal değişiklik! Resmen ortaya çıktı

Son dakika - Şansal Büyüka'dan derbi öncesi flaş Fatih Terim sözleri! 'Alo ben Emre Abin!'

Son dakika haberleri | Fatih Terim'den Florya'da Fenerbahçe'ye özel hazırlık!

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet