• 06 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
ÖZEL | UEFA'dan Şampiyonlar Ligi formatında radikal değişiklik! Resmen ortaya çıktı
UEFA, 2024’ten itibaren geçerli olacak Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatını hazırladı. UEFA’nın hazırladığı taslağı üye 55 ülkenin federasyonuna göndereceği bildirildi. Yeni formatta radikal değişiklikler belli oldu.
• 06 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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ONUR DİNÇER
UEFA, bir süredir üzerinde çalıştığı Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatını hazırladı. 2024’ten itibaren geçerli olacak yeni formatta takım sayısı artırılırken, buna paralel maç sayıları da yükseldi ve bir dizi daha yenilik getirildi.
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Fransa’ya ek bir kontenjan
Katılımcı takım sayının 36’ya çıkmasıyla oluşan 4 takımlık yeni kontenjanın ne şekilde dağıtılacağının şu an için en önemli tartışma konusu olduğu belirtiliyor. Mevcut düzende 2 takımını Şampiyonlar Ligi’ne gönderen Fransa’ya ek bir kontenjan tanıma ve ülkenin temsilcisi takım sayısının üçe çıkmasının, taslağın mevcut halinde bulunduğuna işaret ediliyor.
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