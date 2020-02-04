Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın'dan uyarı! 'Hakemle uğraşma sahaya odaklan'
• 04 Şubat 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:

Sergen Yalçın'dan uyarı! 'Hakemle uğraşma sahaya odaklan'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın, Ç. Rizespor maçı öncesi futbolcusuyla disiplin konusunda özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

• 04 Şubat 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:
1BİLAL MEŞE - ÖZEL HABER

BİLAL MEŞE - ÖZEL HABER

Beşiktaş’a yaklaşık 14 yıl sonra teknik direktör olarak geri dönen ve ilk sınavında Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın’ın, kritik müsabaka öncesinde Caner Erkin’le başbaşa bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

2

Siyah-beyazlı hocanın, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda Caner’e ciddi uyarılarda bulunduğu aktarıldı.

3

Bu sezon forma giydiği 26 resmi karşılaşmada tam 10 sarı ve 1 kırmızı kart gören oyuncusundan önümüzdeki dönemde çok daha dikkatli olmasını isteyen Sergen Yalçın’ın, “Sen bu ligin en kaliteli oyuncularından birisin ama çok fazla kart görüyorsun."

4

"Agresif yapın zaman zaman takıma zarar veriyor. Sahada kesinlikle hakemle ve rakiple uğraşma, sadece işine odaklan, en verimli şekilde futbolunu oyna. Senden tek isteğim bu” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

5

Stres seviyesi yüksek olan Çaykur Rizespor deplasmanında önceki maçlara göre son derece kontrollü bir futbol oynayan Caner Erkin müsabakayı kart görmeden tamamlarken, oyun disiplini ve kademe anlayışıyla da geçer not almıştı.

6

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın galibiyetle kapattıkları karşılaşmanın ardından uyarılarını dikkate alan Caner’e özel olarak teşekkür ettiği de vurgulandı.

7Kimse kart görmedi

Kimse kart görmedi

Bu arada Çaykur Rizespor deplasmanında Beşiktaş’tan hiçbir oyuncunun kart görmemesi de gözlerden kaçmadı. Ceza sınırında bulunan kaptan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve Umut Nayir’in yanı sıra diğer oyuncuların da müsabaka boyunca sertlik ve gerilimden uzak durmaları büyük takdir topladı.

8

CANLI BAHİS, Misli.com'da başladı! Maç listesini görmek için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Sergen Yalçın'dan uyarı! 'Hakemle uğraşma sahaya odaklan'

Neymar, PSG kadrosundan çıkarıldı! Gece kulübü kaçamağı...

Barcelona'da şok! Messi ve Pique kavga etti

Maç sonu ortalık karıştı! "Felipe Melo anneme küfür etti"