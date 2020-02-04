Sergen Yalçın'dan uyarı! 'Hakemle uğraşma sahaya odaklan'

Kimse kart görmedi Bu arada Çaykur Rizespor deplasmanında Beşiktaş’tan hiçbir oyuncunun kart görmemesi de gözlerden kaçmadı. Ceza sınırında bulunan kaptan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve Umut Nayir’in yanı sıra diğer oyuncuların da müsabaka boyunca sertlik ve gerilimden uzak durmaları büyük takdir topladı.