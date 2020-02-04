• 04 Şubat 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:
Sergen Yalçın'dan uyarı! 'Hakemle uğraşma sahaya odaklan'
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın, Ç. Rizespor maçı öncesi futbolcusuyla disiplin konusunda özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.
• 04 Şubat 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:
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BİLAL MEŞE - ÖZEL HABER
Beşiktaş’a yaklaşık 14 yıl sonra teknik direktör olarak geri dönen ve ilk sınavında Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle ayrılan Sergen Yalçın’ın, kritik müsabaka öncesinde Caner Erkin’le başbaşa bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
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Kimse kart görmedi
Bu arada Çaykur Rizespor deplasmanında Beşiktaş’tan hiçbir oyuncunun kart görmemesi de gözlerden kaçmadı. Ceza sınırında bulunan kaptan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve Umut Nayir’in yanı sıra diğer oyuncuların da müsabaka boyunca sertlik ve gerilimden uzak durmaları büyük takdir topladı.
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