Son dakika - Ali Akman reddettiği takımı açıkladı! 'Ozan Kabak ile görüştüm...'

"BENİ ÇOK FARKLI FUTBOLCU YAPACAKLAR" "Adi Hütter beni aradı. Frankfurt’ta çok iyi bir birliktelik olduğunu, orada taktiksel anlamda da çok iyi gelişebileceğimi söyledi. Orada herkesin kalbini ortaya koyduğunu da ekledi. Beni beklediğini ve bana güvendiğini ifade etti. Onun dışında Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic ile de konuştum. Scout şefi Manga ile beni müthiş bir şekilde analiz etmişler. Bence bir Alman kulübü oyuncuyu alıyorsa ondan çok büyük beklentileri vardır. Beni çok detaylı izlemişler ve benden eminler. Gittiğimde beni çok farklı futbolcu yapacaklar. Benim de heyecanım tam da bu yüzden. Orada seviye atlayacağımı düşünüyorum."