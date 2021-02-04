Son dakika | Antalyaspor-Beşiktaş maçından sonra olay oldu! "Plaj voleybolunda bile..."

^"Oynayana da oynamayana da 1’er puan" Yine de haksızlık yapmayalım… Beşiktaş golü bulduktan sonra on kişi kalan rakibi karşısında inanılmaz pozisyonlar yakaladı. Hepsi de kendi kurduğu oyunla Antalyaspor takımını bütünüyle kendi savunma bölgesine adeta hapsetti. Mensah, Oğuzhan ve Larin’in talihsizlikle kaçırdığı goller heyecan yarattı.Topun mülkiyeti Beşiktaş’a ait (66/34) Adeta tek başına oynadılar. Özellikle ikinci yarıda Antalyaspor’u çepeçevre kuşattılar. O kadar ki kaleci Ersin, kendi ceza alanı dışında adeta nöbetçi libero gibi oynayıp arada gelen topları yeniden oyuna sokuyordu. Ama o topu bir daha kaleye sokmak mümkün olmadı.Tanık vicdanıyla da anlatalım: Antalyaspor dün hem zamanı hem de oyunu harcadı. Yat, kalk, herkesi beklet keyfine bak!Oyuna saygı göstermediler. Futbolumuzu yönetenler, MHK bu soruna çözüm bulmalı. Oyalayan kaleci, yalancıktan yatan futbolcu, hakemi aldatan oyuncu kart görmez mi? Hiç mi uyarılmazlar yani!Futbolun adaleti: Oynayana da oynamayana da 1’er puan. Ne dersiniz, bu maçı kimler kazandı?