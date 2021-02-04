• 04 Şubat 2021 - 08:46 • Son Güncelleme:
Son dakika | Antalyaspor-Beşiktaş maçından sonra olay oldu! "Plaj voleybolunda bile..."
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir 2 puan kaybetti. Karşılaşmanın ardından spor yazarlarının görüşleri ise şöyle...
• 04 Şubat 2021 - 08:46 • Son Güncelleme:
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Stoperlere bak! - Bilal Meşe (Milliyet)
Sezon başından bu yana zirvenin ortaklarından Beşiktaş’ın kapalı savunmalara karşı zorlandığını sıkça gördük. Hatta zar- zor ürettiklerini atmayı nedense bir türlü beceremiyor maalesef!Antalyaspor maçı da bunun tipik bir örneğidir. Öyle rakip savunmasına gömülüyor diye kızmak nafiledir!Kızmak yerine o kilidi açmanın yollarını bulmak sizin işinizdir. Öyle, pas, paslarla açamıyorsanız, farklı varyasyonları öne çıkarmak zorundasınız. Adam eksiltirsiniz, yüksek toplarla pozisyon üretimine gidebilirsiniz gibi.Eee sen bunların hiç birini yapma, takım savunmasını unut, faturası da ağır oluyor bazen!
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"Vida, gol de atsan, Gökdeniz’in attığı goldeki ayıbını örtmez, bilesin!"
Nitekim bu tabloda Beşiktaş, koca ilk yarıda net bir pozisyon üretebildi. Larin, arkadaş arkadan atlı mı geliyor, niye erken vurursun topa, önün bom - boş git, at...Yooo bir de plase deniyor, Boffin yer mi onu, topla dripling yapmayı denemek aklına mı gelmedi?Antalyaspor ilk yarıda bir kez Kartal’ın kalesine geldi, o da gol oldu! Aferin Gökdeniz’e, daha 19 yaşında, Vida ve Welinton’un foyasını ortaya çıkardın, bravo sana! Bostan korkuluğundan farkınız yok valla! Vida, gol de atsan, Gökdeniz’in attığı goldeki ayıbını örtmez, bilesin! İlk yarının özeti şudur, boşa geçen zaman!
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"Souza’nın uzatmalarda yaptığına ne demeli eyyy Ulusoy?"
Valla, ilk yarıdaki düşüncelerimi hiç değiştirmek gibi bir niyetim yok!Sergen hoca, etkisizleri kenara aldı, Ghezzal, Oğuzhan ve Mensah’ı sahaya sürdü, Kartal oyunu tek kaleye çevirdi. Nitekim, 73’de kazanılan duran topta Vida ileri çıktı, kafayı çaktı, skoru eşitledi. Elbette Veysel Sarı’nın 70’de çift sarıdan kızarması, Kartal’ın iştahını da kabartan en büyük faktör idi. Kaldı ki aynı Veysel Sarı’nın ilk yarıda N’Skala’ya girişi kırmızıydı, Alper Ulusoy, sarıyla geçiştirdi! Peki, Souza’nın uzatmalarda yaptığına ne demeli eyyy Ulusoy? Oyunun son dakikalarını rakip alanda park ederek geçiren Kartal, Larin’le öne geçme fırsatını yakaladı, direğe takıldı! Öte yandan, Antalyaspor Kulübü, Souza'nın müdahalesinin ardından sağ gözünün yanında şişlik oluşan Hakan Özmert'in fotoğraflarına yer vererek, "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" ifadesiyle paylaşımda bulundu.
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"Atiba’da müthiş bir düşüş var"
Düşünün, uzatmalar dahil, 27 dakika on kişi oynayan Antalyaspor’u Beşiktaş yenemiyorsa, bir yerde arızalar var demektir! En büyük arıza, ilk onbir tercihleridir bence! Ghezzal gibi adrese teslim toplar atan bir oyuncu niye yedek soyundurulur? Kapalı savunmaları açacak adres ortalarıyla Ghezzal’dır başkasını tanımam. Vida’nın attığı gol de onun asistinden geldi, ne dersin hocam? Artı Atiba’da müthiş bir düşüş var, bitmedi, Ljajic tercihi de yanlıştır bence. Tamam, rotasyon olabilir, ama böyle geniş kapsamlı rotasyon yarışta sıkıntı yaratır, iki puan kuş misali uçar gider!
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Yat, kalk, keyfine bak! - Attila Gökçe (Milliyet)
Tamam, top senin olsun. Pas yap, ağır ağır bize doğru gel ve oyalan... Zincir savunmayı aşarsan da, at şutunu. Yavaş oynayalım, böyle oynayalım, güle güle, tatlı tatlı oynayalım!Yukarıdaki mesaj Ersun Yanal’ın Antalyaspor’undan Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ına bir “hoş geldin” karşılaması.Ligin başından beri topla oynamayı, topa sahip olmayı çok seven ve istediği gollere kavuşan Beşiktaş, geçen hafta Trabzonspor karşısında aynı tablo ile kaybettiği maçın açığını kapatmaya gitmişti Antalya’ya. Ligin ilk yarısında İstanbul’da berabere biten ilk maçın rövanşında onbiri de biraz değiştirmişti Sergen Yalçın. Ghezzal yoktu, sağ kanatta Larin vardı. Orta alanda Mensah yoktu, Adem Ljajic vardı. Sol kanatta da N’Koudou yer almıştı. Yeni kurguyla Beşiktaş bastıracak ve önde Aboubakar’la golü arayacaktı.
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"Üretken hamle yapamıyor"
Antalyaspor, sahip olduğu topla üstüne gelen Beşiktaş’ı zincir 6’lı savunma ile karşıladı her defasında. Zaman zaman öyle tablolar oluştu ki, ev sahibi takım, 10 kişilik bir kalabalıkla Beşiktaş’a boş alan bırakmadan kendi savunma bölgesinde maçı kontrol etti. Başarılı da oldu bu taktikle. Larin ve N’Koudou sağ ve sol kanatta hiç etkili olamadılar. İlk yarının sonuna doğru Larin sola, N’Koudou sağa geçti, yine de olmadı. Asıl katkı beklenen oyuncu Ljajic, meşin yuvarlağı çoğu zaman gereksiz biçimde ayağında tutuyor, kalabalık rakip savunmaya takılıyordu. Aboubakar’da da bir hamlık vardı adeta. Atılan uzun toplara yetişemedi. Ceza alanında topla buluştuğunda ayağından şut çıkmadı. Atiba ve Josef de oyunu çözmek için yeterli olamadılar. Welinton zaman zaman sağ kanatta Rosier’le paslaşarak hücum organizasyonuna katılıyor, ancak üretken bir hamle yapamıyordu.
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"Arkadaşlarıyla senkron tutturamıyordu Kamerunlu"
İlk yarının iki olayı peş peşe geldi. 38’de Larin, Boffin’in boşalttığı kaleye acayip bir şut çekti, Boffin toptan önce kalesine dönerek golü önledi. Bir dakika sonra da bastıran Beşiktaş, kontrayla golü yedi. Fredy’nin topuyla soldan hızla Beşiktaş yarı alanına inen Eren, beklenmedik bir anda harika bir orta ile Gökdeniz’i buluşturdu. Gökdeniz kafayla golü atarken Welinton ve Vida arkasından çaresizlikle seyrediyordu.Sergen Hoca, ilk yarının arızalı onbirine ancak 57’de dokundu. Atiba, Ljajjic ve N’Koudou’yu alıp Mensah, Oğuzhan ve Ghezzal’ı oyuna sürdü. Biraz hareketlendi Beşiktaş. 73’te Ghezzal asistiyle Vida’nın kafasından beraberliği yakaladılar ama… Aboubakar’da bir durgunluk, anlaşılmaz bir uyumsuzluk vardı. Arkadaşlarıyla senkron tutturamıyordu Kamerunlu.
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^"Oynayana da oynamayana da 1’er puan"
Yine de haksızlık yapmayalım… Beşiktaş golü bulduktan sonra on kişi kalan rakibi karşısında inanılmaz pozisyonlar yakaladı. Hepsi de kendi kurduğu oyunla Antalyaspor takımını bütünüyle kendi savunma bölgesine adeta hapsetti. Mensah, Oğuzhan ve Larin’in talihsizlikle kaçırdığı goller heyecan yarattı.Topun mülkiyeti Beşiktaş’a ait (66/34) Adeta tek başına oynadılar. Özellikle ikinci yarıda Antalyaspor’u çepeçevre kuşattılar. O kadar ki kaleci Ersin, kendi ceza alanı dışında adeta nöbetçi libero gibi oynayıp arada gelen topları yeniden oyuna sokuyordu. Ama o topu bir daha kaleye sokmak mümkün olmadı.Tanık vicdanıyla da anlatalım: Antalyaspor dün hem zamanı hem de oyunu harcadı. Yat, kalk, herkesi beklet keyfine bak!Oyuna saygı göstermediler. Futbolumuzu yönetenler, MHK bu soruna çözüm bulmalı. Oyalayan kaleci, yalancıktan yatan futbolcu, hakemi aldatan oyuncu kart görmez mi? Hiç mi uyarılmazlar yani!Futbolun adaleti: Oynayana da oynamayana da 1’er puan. Ne dersiniz, bu maçı kimler kazandı?
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Plaj voleybolunda bile kırmızı verilmez - Ahmet Çakar (Sabah)
Beşiktaş hakem sayesinde bir puan aldı. Yazıklar olsun ki Alper Ulusoy gibi bir hakemimiz var. 70. dakikada Veysel Sarı'ya verdiği faul artı sarı karttan gelen kırmızı kart inanın bana plaj futbolunda bile verilmez. Maalesef bu ikinci sarı karttan gelen kırmızı kart olduğu için de VAR'ın müdahale yetkisi yok. Çok iyi kapanan, iyi mücadele eden Antalyaspor, ilk yarıda bir defa geldi, orada da golü buldu. Soldan Eren'in mükemmel ortası ve Gökdeniz'in kafasıyla Antalyaspor öne geçmeyi başardı. Devre arasında bu maçın dönmesinin çok zor olacağını düşündük. Çünkü Beşiktaş yorgun. Top onlarda ama üretemiyorlar. Dakikalar ilerledikçe de Antalyaspor daha da rahatladı ki sahneye Alper Ulusoy adlı sözde hakem çıktı.
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"1 puan hiç de kötü değil"
O hakemde bir şey var. Maç oynanırken için için kuruyor ve birden abuk-subuk manasız bir karar veriyor. Veysel'i hatalı attı, hemen ardından da Vida ile beraberlik golü geldi. Aslında son 15 dakika Beşiktaş kazanırdı da. Oğuzhan'la, Mensah'la önemli pozisyonlar buldular. Ama dün geceye baktığımızda Beşiktaş'ın yorgunluğu ve performansına rağmen gelen 1 puan hiç de kötü değil.
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"Maç boyu hakem tuhaf fauller verdi"
Kötü olan şu; o kırmızı karttan sonra Beşiktaş maçı kazanmış olsaydı bir hakemin bir galibi nasıl belirlediğini, belki de şampiyonluğa etki edecek bir 3 puanı nasıl hediye ettiğini konuşacaktık. Tekrar söylüyorum, dün geceki hakem hatası sadece Antalyaspor'u mağdur etmiyor, şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de mağdur ediyor. Maç boyu hakem tuhaf fauller verdi, bunlardan bahsetmesek de az kalsın hakem yüzünden maç 3 puan olarak Beşiktaş'a dönüyordu.
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Sergen Yalçın çözüm bulmalı - Mehmet Demirkol (Fanatik)
Yanal Gençlerbirliği maçındaki ileri üçlüden, Orgill'in cezasında sadece Gökdeniz'i ileride görevlendirdi. 6-3-1’le az sayıda hızlı hücuma çıkarken Eren ve Amilton'u en öne yolladı. 9'lu bir blokla Beşiktaş'ı karşıladı. Bu defansif oyun sürpriz değil. Ancak bu sıkışıklığı Ghezzal'ın ortalarıyla aşmayı başaran Beşiktaş’ta santrfor arkası 3’lü Larin-Ljajic-N'Koudou’ydu. Ljajic kalabalıkta çokça yavaş ve kayıptı. Larin ters ortaları bulamadı. Sadece N’Koudou biraz etkili olabildi. Savunmayı ender de olsa açabilen ise Souza’nın paslarıydı. Top hep Beşiktaş’ta kaldı ama iki takım kırmızı karta kadar aynı sayıda pozisyon bulabildi. Farkı, Gökdeniz hamlesinden gol çıkarabilen Yanal’ın hanesine yazabileceğimiz artı…
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Tuzaktan kaçamadılar
Kırmızıdan önce Yalçın’ın Larin’i sahada tutarak hücum kaynağındaki 3 oyuncuyu değiştirmesinin oyunu biraz değiştirdiğini söylemek lazım. Antalya’nın 6’lı savunma bloğunun karşısına Ghezzal, Oğuzhan, Mensah ve Larin’in yanına iki kanat savunmacısını da çıkararak kalabalık bir hat koydu. Bu ev sahibinin dengesini biraz bozdu. Savunma lideri Veysel’in atılmasının onları etkilediğini söylemek lazım. Beşiktaş kırmızıdan sonra bulduğu az sayıda pozisyondan galibiyet çıkarabilirdi. Ancak sanırım sonrasında yavaş yavaş tuzağa düştüler. Antalya savunması ceza sahası içine büzüldükçe onlar da hücum genişliğini kaybedip kalabalığa mahkum oldular. Vida'yı da santrfora çıkmışken oyunu biraz daha kenarlara açıp Antalya savunmasının bu tuzağından kaçabilirlerdi. Ama yapamadılar. Beşiktaş Alanayaspor’un 5-6 hafta önce girdiği krizin başlangıcında gibi. Sergen Yalçın çözüm bulmalı.
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