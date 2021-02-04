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• 04 Şubat 2021 - 10:07 • Son Güncelleme:

Son Dakika | Diego Armando Maradona'nın son görüntüsü ortaya çıktı! Sevenlerini üzen sözler...

Arjantin ve Dünya Futbolu'nun efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümü tüm futbolseverleri yasa boğmuş, fenomen ismin ebediyete intikali sonrasında ortaya çıkan spekülasyonlar, gündemi uzun süre meşgul etmişti.

• 04 Şubat 2021 - 10:07 • Son Güncelleme:
DIŞ HABERLER
DIŞ HABERLER
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Arjantin ve Dünya Futbolu'nun efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümü tüm futbolseverleri yasa boğmuş, fenomen ismin ebediyete intikali sonrasında ortaya çıkan spekülasyonlar, gündemi uzun süre meşgul etmişti.

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25 Kasım 2020'de hayata gözlerini yuman Maradona'nın hayatını kaybetmeden önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

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60 yaşında hayata gözlerini yuman dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Diego Armando Maradona son yolculuğuna uğurlanmadan büyük skandal yaşanmıştı.

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Arjantin’in başkenti Buenos Aires'teki Sepelios Pinier cenaze evindeki törende, 3 taşeron çalışan Maradona'nın tabutunu hazırlamakla görevlendirildi. Bu 3 çalışanın Diego Armando Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektirmesi, Arjantin'de infial yaratmıştı.

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Fotoğraflarını yakın arkadaşlarına gönderen taşeron çalışanlar, skandal karenin kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar çalışanlara ve cenaze evine ateş püskürmüştü. Yaşananların üstüne cenaze evi yetkilileri açıklamalarda bulunmuş, fotoğrafı çeken isimler Arjantin'de büyük tepki görmüş ve ölüm tehditleri almıştı.

6GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Arjantin basınında son dakika olarak duyurulan haberde Maradona'nın 25 Kasım'da kalp krizi geçirmeden önce çekilen son görüntülerinin ortaya çıktığı duyuruldu.

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Maradona'nın günlük yaşantısına devam edebilmesi için geçirdiği beyin ameliyatından sonra kiralanan evin mutfağında kaydedilen görüntülerde, futbolun efsane isminin konuşmakta zorluk çektiği görüldü.

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Konuşmasında erişte çorbası ve galete yerken görülen Maradona konuşmakta güçlük çekerken, kaydedilen son görüntülerinde "60 yaşıma kadar yaşadım, bu kadarı yeterli. Daha fazla istemiyorum" dediği anlar sosyal medyada infial yarattı.

9YARALANDIM

"YARALANDIM"

Geçirdiği ameliyat sonrası çekilen görüntülerde Yaralandığını belirten Maradona, insanlarlarla yakın olmaktan hoşlanmadığını belirtti. Maradona, "Yakınlıktan çok hoşlanmadığımı biliyorsun, ama iyi insarlar ile birlikteyken kendimi bırakıyorum" açıklaması da gündeme bomba gibi düştü.

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Efsane 10 numaranın, ölümünün ardından suçlanan doktoruna özel olarak kaydedildiği ortaya çıkan görüntülerde, bu isme sevgisini belirttiği ve öpücük gönderdiği ortaya çıktı.

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Futbol efsanesi Diego Maradona, geçtiğimiz sene 25 Kasım'da geçirdiği kalp krizi nedeni ile 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Maradona'nın ölümünün ardından Arjantin'de 3 günlük ulusal yas ilan edilmiş, dünya genelinde sevenleri gözyaşlarına boğulmuştu.

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Maradona'nın ölmeden önceki son görüntülerde Arjantinli futbolcunun, ölümüyle ilgili olarak soruşturma altında olan kişisel doktoru Leopoldo Luque'ye selam göndermesi dikkat çekti.

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