Son Dakika | Diego Armando Maradona'nın son görüntüsü ortaya çıktı! Sevenlerini üzen sözler...

"YARALANDIM" Geçirdiği ameliyat sonrası çekilen görüntülerde Yaralandığını belirten Maradona, insanlarlarla yakın olmaktan hoşlanmadığını belirtti. Maradona, "Yakınlıktan çok hoşlanmadığımı biliyorsun, ama iyi insarlar ile birlikteyken kendimi bırakıyorum" açıklaması da gündeme bomba gibi düştü.