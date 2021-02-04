• 04 Şubat 2021 - 10:07 • Son Güncelleme:
Son Dakika | Diego Armando Maradona'nın son görüntüsü ortaya çıktı! Sevenlerini üzen sözler...
Arjantin ve Dünya Futbolu'nun efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümü tüm futbolseverleri yasa boğmuş, fenomen ismin ebediyete intikali sonrasında ortaya çıkan spekülasyonlar, gündemi uzun süre meşgul etmişti.
• 04 Şubat 2021 - 10:07 • Son Güncelleme:
DIŞ HABERLER
DIŞ HABERLER
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Arjantin ve Dünya Futbolu'nun efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümü tüm futbolseverleri yasa boğmuş, fenomen ismin ebediyete intikali sonrasında ortaya çıkan spekülasyonlar, gündemi uzun süre meşgul etmişti.
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Fotoğraflarını yakın arkadaşlarına gönderen taşeron çalışanlar, skandal karenin kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar çalışanlara ve cenaze evine ateş püskürmüştü. Yaşananların üstüne cenaze evi yetkilileri açıklamalarda bulunmuş, fotoğrafı çeken isimler Arjantin'de büyük tepki görmüş ve ölüm tehditleri almıştı.
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