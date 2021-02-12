• 12 Şubat 2021 - 21:17 • Son Güncelleme:
Son dakika - Dorukhan Toköz'den transfer bombası! Herkes Fenerbahçe'yi beklerken...
Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'ın sözleşme teklifine olumlu yanıt vermeyen ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Dorukhan ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
• 12 Şubat 2021 - 21:17 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın uzun süredir sözleşme yenilemek için girişimlerde bulunduğu ancak henüz bir sonuç alamadığı Dorukhan Toköz transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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İspanya'dan sürpriz
Dorukhan Toköz'e İtalya Serie A kulüplerinden Udinese ve Lazio'nun da ilgisinin olduğu bilinirken, İspanya'dan flaş bir haber gündeme geldi.
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Bonservissiz isimlere yöneldi
Öte yandan Avrupa'ya göre kadrosunu güçlendirmek isteyen Real Betis'in, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşanan mali sorunlar göz önüne aldığı ve bu sebeple transferde rotasını 'bonservissiz' isimlere çevirdiği kaydedildi.
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