Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Dorukhan Toköz'den transfer bombası! Herkes Fenerbahçe'yi beklerken...
• 12 Şubat 2021 - 21:17 • Son Güncelleme:

Son dakika - Dorukhan Toköz'den transfer bombası! Herkes Fenerbahçe'yi beklerken...

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'ın sözleşme teklifine olumlu yanıt vermeyen ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Dorukhan ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

• 12 Şubat 2021 - 21:17 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Beşiktaş'ın uzun süredir sözleşme yenilemek için girişimlerde bulunduğu ancak henüz bir sonuç alamadığı Dorukhan Toköz transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

2Dorukhandan Beşiktaşa olumlu yanıt gelmedi

Dorukhan'dan Beşiktaş'a olumlu yanıt gelmedi

Bilindiği üzere Kara Kartal, Dorukhan'a yeni sözleşme teklifinde bulunmuş ancak oyuncu, sezon sonunda kontratının sona erecek olmasından dolayı gelecek teklifleri dinleme kararı almıştı.

3Galatasaray ve Fenerbahçe devredeydi

Galatasaray ve Fenerbahçe devredeydi

Bununla beraber milli yıldızı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği ifade edilirken, Dorukhan'ın La Liga'ya gidebileceği kaydedildi.

4İspanyadan sürpriz

İspanya'dan sürpriz

Dorukhan Toköz'e İtalya Serie A kulüplerinden Udinese ve Lazio'nun da ilgisinin olduğu bilinirken, İspanya'dan flaş bir haber gündeme geldi.

5Real Betisi yazdılar

Real Betis'i yazdılar

Fichajes.net'in, AS Gazetesi'ni kaynak gösterdiği haberde, Dorukhan'ın Real Betis'e transfer olabileceği okuyuculara aktarılırken, sebepleri de dile getirildi.

6Yeni transferler bekleniyor

Yeni transferler bekleniyor

Buna göre 1 Temmuz itibarıyla yeni tranferlerine imza attırmak isteyen Real Betis'te, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sezonu ilk 6'da bitirmek istediği ve gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak istediği aktarıldı.

7Bonservissiz isimlere yöneldi

Bonservissiz isimlere yöneldi

Öte yandan Avrupa'ya göre kadrosunu güçlendirmek isteyen Real Betis'in, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşanan mali sorunlar göz önüne aldığı ve bu sebeple transferde rotasını 'bonservissiz' isimlere çevirdiği kaydedildi.

8İmza attırmak istiyor

İmza attırmak istiyor

Betis yönetiminin, 30 Haziran'da Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'e imza attırmak istediği ve oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmayı hedeflediği kaydedildi.

9Transferde kilit isim

Transferde kilit isim

Bununla beraber Dorukhan Toköz - Real Betis transferinde kilit bir ismin olduğu, milli yıldızı o ismin uzun süredir izlediği ve imzayı bizzat kendisinin attıracağı dile getirildi.

10Tüm maçlarını izledi

Tüm maçlarını izledi

Real Betis Sportif Direktörü Antonio Cordon'un, bu sezon Dorukhan Toköz'ün oynadığı neredeyse tüm maçlarını izlediği, yıldız ismi kadrosunda görmeyi mutlaka istediği ifade edildi.

1122 maça çıktı

22 maça çıktı

Dorukhan Toköz, bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıkarken, 2 asist üretmiş ve 1127 dakika sahada kalmıştı.

12

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den veto! Ayrılması beklenirken...

Son dakika - Dorukhan Toköz'den transfer bombası! Herkes Fenerbahçe'yi beklerken...

Son dakika - Radamel Falcao'nun yeni adresini duyurdu!

Son dakika - Batuhan Karadeniz resmen açıkladı! Beşiktaş...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet