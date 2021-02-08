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Ajansspor
• 08 Şubat 2021 - 11:33 • Son Güncelleme:

Son dakika | Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: '5 hakem kızağa çekiliyor'

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'daki yayında yetersiz performans ve Merkez Hakem Kurulu'nun direktiflerini yapmaması nedeniyle Süper Lig'de 5 hakemin kızağa çekileceğini iddia etti. İşte Toroğlu'nun isimlerini verdiği 5 hakem...

Ajansspor
• 08 Şubat 2021 - 11:33 • Son Güncelleme:
1Bomba iddia
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Bomba iddia

Süper Lig'de hakem hataları hedeniyle birçok kulüp dert yanarken, ortaya bomba iddia atıldı...

25 hakem kızağa çekilecek

"5 hakem kızağa çekilecek"

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, yetersiz performans ve Merkez Hakem Kurulu'nun direktiflerini yapmaması nedeniyle Süper Lig'de 5 hakemin kızağa çekileceğini ileri sürdü. İşte o isimler...

3Antalyaspordan Veysel Sarı tepkisi gelmişti

Antalyaspor'dan Veysel Sarı tepkisi gelmişti

Alper Ulusoy... Toroğlu'nun sezon sonuna kadar maç verilmeyeceğini iddia ettiği Alper Ulusoy son olarak Antalyaspor-Beşiktaş maçını yönetmişti. Bu maçta Veysel Sarı'yı oyundan atması çok tartışılmış ve Antalyaspor tarafından düdüğünü asması istenmişti.

4Kayserispor, Karaoğlana ateş püskürmüştü

Kayserispor, Karaoğlan'a ateş püskürmüştü

Atilla Karaoğlan... Kayserispor-Alanyaspor maçında düdük çalımıştı. Maç sonu Kayseri yönetimi Sapunaru'yu ikinci sarıdan atan Karaoğlan'a tepki göstermişti.

5VARa gidip baktığı halde Devam demişti

VAR'a gidip baktığı halde "Devam" demişti

Mustafa Öğretmenoğlu... Trabzonspor-Denizlispor maçında düdük çalan Mustafa Öğretmenoğlu ise Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun penaltı tartışmasına sebep olan hareketine, VAR'a gidip baktığı halde "Devam" demişti. Bu da kamuoyunda yanlış karar olarak yorumlandı.

6İki penaltıyı es geçtiği iddiası...

İki penaltıyı es geçtiği iddiası...

Suat Arslanboğa... Son olarak Hatayspor-Fenerbahçe maçında sahaya çıktı. Bazı hakem yorumcuları, Arslanboğa'nın Hatayspor lehine iki pozisyonda penaltıyı es geçtiğini iddia etmişti.

7Kural hatası yapmıştı. Maç verilmeyecek

Kural hatası yapmıştı. "Maç verilmeyecek"

Erman Toroğlu, TFF 1. Lig'de geçen hafta oynanan Ümraniyespor-Samsunspor maçında kural hatasına imza atan Ramazan Keleş ile birlikte görevli olan Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı ve Tayfun Sarı'nın da maçlara verilmeyeceğini söyledi.

8TFF tekrar kararı verecek

"TFF tekrar kararı verecek"

Toroğlu ayrıca söz konumu maç için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun tekrar kararı vereceğini ama maçı 90 dakika mı yoksa, 1-1'den itibaren mi yoksa 2-2'den itibaren mi oynatılacağına henüz karar verilmediğini söyledi.

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