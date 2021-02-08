Ajansspor
• 08 Şubat 2021 - 11:33 • Son Güncelleme:
Son dakika | Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: '5 hakem kızağa çekiliyor'
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'daki yayında yetersiz performans ve Merkez Hakem Kurulu'nun direktiflerini yapmaması nedeniyle Süper Lig'de 5 hakemin kızağa çekileceğini iddia etti. İşte Toroğlu'nun isimlerini verdiği 5 hakem...
Ajansspor
• 08 Şubat 2021 - 11:33 • Son Güncelleme:
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Bomba iddia
Süper Lig'de hakem hataları hedeniyle birçok kulüp dert yanarken, ortaya bomba iddia atıldı...
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VAR'a gidip baktığı halde "Devam" demişti
Mustafa Öğretmenoğlu... Trabzonspor-Denizlispor maçında düdük çalan Mustafa Öğretmenoğlu ise Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun penaltı tartışmasına sebep olan hareketine, VAR'a gidip baktığı halde "Devam" demişti. Bu da kamuoyunda yanlış karar olarak yorumlandı.
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