Son dakika | Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: '5 hakem kızağa çekiliyor'

"TFF tekrar kararı verecek" Toroğlu ayrıca söz konumu maç için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun tekrar kararı vereceğini ama maçı 90 dakika mı yoksa, 1-1'den itibaren mi yoksa 2-2'den itibaren mi oynatılacağına henüz karar verilmediğini söyledi.