• 22 Şubat 2021 - 07:32 • Son Güncelleme:
Son dakika | Fenerbahçe - Göztepe maçından sonra patladı: "Şampiyon olsa bile gönderilir!" Fatih Terim detayı...
Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Göztepe'ye 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Karşılaşmanın ardından eski milli futbolcu ve Tivibu yorumcusu Nihat Kahveci çarpıcı yorumda bulundu. İşte o değerlendirme...
• 22 Şubat 2021 - 07:32 • Son Güncelleme:
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"Kulübenin önünde duruyor Halil"
"Fenerbahçe'nin yediği golde en son zemini suçlarım. Korner atıyorsun, ataktasın, pas yapıyorsun, Sosa kaptırıyor, Sosa'yı da suçlamam. Oradaki iş Caner'in Halil'den uzak durması. Diğer tarafta da Nazım'ın olmayışı. Daha önemli bir detay var. Hadi Caner görmedi, Nazım da oyuna daldı, herkes topa bakıyor. Kulübede teknik heyet var. Kulübenin önünde duruyor Halil. Bir kişi de oradan uyaramadı mı oyuncuları? Bu kadar basit gol yememeli Fenerbahçe gibi bir takım."
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"Fenerbahçe gibi bir takım bu golü yememeli"
Zeminin hiç suçu yok. Zemini düşünerek belki o pası yaptı. Zemin güzel olsa belki kırmızı kart alacaktı Altay'a takılıp? Fenerbahçe gibi bir takım bu golü yememeli. Bence Fenerbahçe taraftarlarının düşündüklerini hiç kimse ne cümle ne söz olarak aktaramaz. 22 tane transfer yapılıyor. Biz söylemekten yorulduk, 22 transfer bu futbolu oynamak için yapılmadı.
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"Şampiyon bile olsa Erol Hoca gönderilebilir dedim"
Bir takım 1 gol atar kazanır, 3 atar, 2 yer yine kazanır. Ancak sen attığın bu golleri nasıl attığını iyi analiz etmezsen bugünkü futbolu oynarsın, gol atamadan maç kaybedersin. Bir takımın en büyük organizasyonu orta gol olmamalı. Bu kadronun en son tercih edeceği oyun olmalı. Bu kadro pas yapmalı. Dönen topu almalı, şut atmalı, çoğalmalı, direkleri dövmeli... Niye kötü oynuyor Fenerbahçe? Şampiyon bile olsa Erol Hoca gönderilebilir dedim. Eleştiri aldık. Erol Hoca'nın kişiliğine kötü demiyoruz ancak formsuz. Geldiği günden beri hiçbir oyuncunun performansını arttırmayan bir teknik direktör eleştirilir.
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"Bir tane net forvetin yok"
Ofansif anlamda maçın en iyi oyuncusu Szalai. Bir tane ıskalamasa gol atacak. Kafayla indiriyor, kesiyor. Ofansif olarak en iyisi oydu. Szalai de hazır geldi diye kredisini yiyor. Belki o da kötü oynayacak. Sosa, geçen sene ofansif-defansif ligin en iyi orta sahası ama Fenerbahçe'nin en kötüsü. Novak, geçen senenin en çok gol atan sol beki, pozisyona giremiyor Fenerbahçe'ye geldiğinden beri. Kimsenin performansı artmadı. Bir tane net forvetin yok. Nasıl başarılı olacaksın?
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Fatih Terim örneği...
6-7 ay oldu, bir takım görüntüsü oluşmalıydı. Fenerbahçe'deki en büyük sorun bu. Teknik direktör sadece teknik, taktik çalışan değildir. Tesisteki koltuktan masaya, televizyondan, oyuncunun odasına kadar düzenleyendir. Bunun yanında da zemin görevi vardır. Teknik direktör bundan da sorumludur. Frikikler oldu. Ben Hamit Altıntop'la oynarken, Fatih Hoca, "Nihat yakından sen, uzaktan Hamit vuracak" derdi.
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