Son dakika | Fenerbahçe - Göztepe maçından sonra patladı: "Şampiyon olsa bile gönderilir!" Fatih Terim detayı...

"Fenerbahçe gibi bir takım bu golü yememeli" Zeminin hiç suçu yok. Zemini düşünerek belki o pası yaptı. Zemin güzel olsa belki kırmızı kart alacaktı Altay'a takılıp? Fenerbahçe gibi bir takım bu golü yememeli. Bence Fenerbahçe taraftarlarının düşündüklerini hiç kimse ne cümle ne söz olarak aktaramaz. 22 tane transfer yapılıyor. Biz söylemekten yorulduk, 22 transfer bu futbolu oynamak için yapılmadı.