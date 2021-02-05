• 05 Şubat 2021 - 20:04 • Son Güncelleme:
Son dakika - Fenerbahçe kampa girdi! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci...
Süper Lig'de tüm gözler Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Ev sahibi Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.
• 05 Şubat 2021 - 20:04 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
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