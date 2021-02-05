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• 05 Şubat 2021 - 20:04 • Son Güncelleme:

Son dakika - Fenerbahçe kampa girdi! Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci...

Süper Lig'de tüm gözler Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Ev sahibi Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

• 05 Şubat 2021 - 20:04 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.00’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

3Taktik çalışma

Taktik çalışma

İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler kampa girdi.

4İrfan ve Mesut idmanda

İrfan ve Mesut idmanda

Gözler yeni transferler Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'ye çevrildi. İki isim de antrenmanda yer aldı.

5Mesut Özil 2. yarı

Mesut Özil 2. yarı

Erol Bulut, Mesut Özil'i ilk 11'de düşünmezken derbinin 2. yarısında oyuna sokmayı planlıyor.

6Gustavonun forma giymesi beklenmiyor

Gustavo'nun forma giymesi beklenmiyor

Fenerbahçe'de Pelkas'ın sakatlığı sonrası Brezilyalı orta saha Gustavo'nun da Hatayspor maçında sakatlanması sonrası derbide forma giymesi beklenmiyor

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