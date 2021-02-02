Son dakika - Fenerbahçe'de ayrılık hazırlığı! İrfan Can sonrası...

Gelecek sezon benzer yol izlenmeyecek Ocak ayında yapılan bu transferlerin altında gelecek sezonun kadro planlaması da yatıyor.Sarı-lacivertliler sezon öncesi 18 transfer yaptı. Yeniden yapılanma çerçevesinde yapılan bu kadar çok transferin doğal olarak uyum süreci ile sıkıntıları oldu. Bu nedenle gelecek sezon için benzer bir yola gidilmeyecek.