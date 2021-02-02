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• 02 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Fenerbahçe'de ayrılık hazırlığı! İrfan Can sonrası...

Fenerbahçe yaz ve kış dönemlerinde transferde en başarılı kulüp oldu, yeni sezonun kadrosunu bile şimdiden kurdu. Öte yandan yıldız ismin Fenerbahçe'den ayrılığı konusunda hazırlık yapıldı.

• 02 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1SENAD OK
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SENAD OK

Fenerbahçe yaz ayı transfer döneminden sonra ocak ayının da en hızlı kulübü oldu. Sarı-lacivertliler, son 1 ayda Mesut Özil, Osayi-Samuel, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci ile güçlü olan kadrosunu daha da güçlendirdi.

2Gelecek sezon benzer yol izlenmeyecek

Gelecek sezon benzer yol izlenmeyecek

Ocak ayında yapılan bu transferlerin altında gelecek sezonun kadro planlaması da yatıyor.Sarı-lacivertliler sezon öncesi 18 transfer yaptı. Yeniden yapılanma çerçevesinde yapılan bu kadar çok transferin doğal olarak uyum süreci ile sıkıntıları oldu. Bu nedenle gelecek sezon için benzer bir yola gidilmeyecek.

3Hedef Şampiyonlar Ligi

Hedef Şampiyonlar Ligi

Yaz ayı transfer döneminde nokta atış denebilecek birkaç isim kadroya dahil olacak. İki transfer döneminde yapılan 22 transfer ile takımın iskeleti oluşturulacak. Fenerbahçe’nin hedefi şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’ne katılmak. Burada başarılı olmak için de birbirine alışmış uyum içinde bir kadro gerekiyor.

4Uzun vadeli plan

Uzun vadeli plan

Dolayısıyla yaz ve kış transfer döneminde yapılan bu transferler aynı zamanda uzun vadeli bir planın da parçası. İlerleyen dönemlerde takım bu sayede daha az transfer transfer yapması hedefleniyor.

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Ozan Tufan rahatlığı

İrfan Can Kahveci transferinin bir diğer avantajı ise Ozan Tufan ile ilgili olacak. Ozan yurtdışından birçok kulübün takibinde.

6Bonservis beklentisi

Bonservis beklentisi

Euro 2020 sonrası da iyi bir bonservis bedeli ile ayrılması söz konusu. İrfan Can’ın kadroya katılması sayesinde sarı-lacivertliler Ozan Tufan için daha rahat pazarlık yapabilecek.

7Ozan giderse...

Ozan giderse...

Ozan Tufan giderse yerini doldurmak için uğraşmayacak. Bu rolü İrfan Can üstlenecek.

8Teklif gelmişti

Teklif gelmişti

Bu sezon performansıyla alkış alan Ozan Tufan için geçtiğimiz günlerde West Bromwich, masaya 7 milyon Euro (62 milyon TL) ile oturdu.

9Olumsuz yanıt

Olumsuz yanıt

Ancak yönetim, hem şampiyonluk yolunda takımın en önemli isimlerinden biri olması hem de teklifin düşük bulunması nedeniyle İngiliz ekibine olumsuz yanıt verdi.

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