• 02 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Fenerbahçe'de ayrılık hazırlığı! İrfan Can sonrası...
Fenerbahçe yaz ve kış dönemlerinde transferde en başarılı kulüp oldu, yeni sezonun kadrosunu bile şimdiden kurdu. Öte yandan yıldız ismin Fenerbahçe'den ayrılığı konusunda hazırlık yapıldı.
• 02 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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SENAD OK
Fenerbahçe yaz ayı transfer döneminden sonra ocak ayının da en hızlı kulübü oldu. Sarı-lacivertliler, son 1 ayda Mesut Özil, Osayi-Samuel, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci ile güçlü olan kadrosunu daha da güçlendirdi.
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Gelecek sezon benzer yol izlenmeyecek
Ocak ayında yapılan bu transferlerin altında gelecek sezonun kadro planlaması da yatıyor.Sarı-lacivertliler sezon öncesi 18 transfer yaptı. Yeniden yapılanma çerçevesinde yapılan bu kadar çok transferin doğal olarak uyum süreci ile sıkıntıları oldu. Bu nedenle gelecek sezon için benzer bir yola gidilmeyecek.
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Hedef Şampiyonlar Ligi
Yaz ayı transfer döneminde nokta atış denebilecek birkaç isim kadroya dahil olacak. İki transfer döneminde yapılan 22 transfer ile takımın iskeleti oluşturulacak. Fenerbahçe’nin hedefi şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’ne katılmak. Burada başarılı olmak için de birbirine alışmış uyum içinde bir kadro gerekiyor.
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