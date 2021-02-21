Son dakika - FenerbahÃ§e'de Caner Erkin'den deÄŸiÅŸiklik tepkisi!

SahasÄ±nda 5. maÄŸlubiyet FenerbahÃ§e, bu sezon ligde yaptÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda iÃ§ sahada 5. maÄŸlubiyetini yaÅŸadÄ±. Deplasmanda sergilediÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± performansa karÅŸÄ±n sahasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± puan kayÄ±plarÄ±yla dikkati Ã§eken sarÄ±-lacivertli takÄ±m, evinde 5. kez maÄŸlup oldu. SahasÄ±nda Ä°ttifak Holding Konyaspor, BeÅŸiktaÅŸ, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a yenilen FenerbahÃ§e, son olarak GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda da puan elde edemedi. SarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n bu maÄŸlubiyetleri iÃ§ sahada Ã¼st Ã¼ste 3 (Ä°ttifak Holding Konyaspor, BeÅŸiktaÅŸ, Yeni Malatyaspor) ve 2 (Galatasaray, GÃ¶ztepe) maÃ§lÄ±k periyotlarda yaÅŸamasÄ± ise dikkati Ã§ekti