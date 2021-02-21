Son dakika - FenerbahÃ§e'de Caner Erkin'den deÄŸiÅŸiklik tepkisi!

â€¢ 21 Åžubat 2021 - 21:43 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son dakika - Fenerbahçe'de Caner Erkin'den deÄŸiÅŸiklik tepkisi!
SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda GÃ¶ztepe'yi aÄŸÄ±rlayan FenerbahÃ§e, sahadan 1-0 maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±. Bu sonuÃ§la ligde 6. maÄŸlubiyetini yaÅŸayan FenerbahÃ§e 51 puanda kaldÄ±. MÃ¼sabakada Caner Erkin'in Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra gÃ¶sterdiÄŸi tepki dikkat Ã§ekti.
â€¢ 21 Åžubat 2021 - 21:43 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda GÃ¶ztepe'yi aÄŸÄ±rlayan FenerbahÃ§e, sahadan 1-0 maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±. Ãœlker StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± GÃ¶ztepe, 9. dakikada Halil Akbunar'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶nde tamamladÄ±.
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SahasÄ±nda 5. maÄŸlubiyet
FenerbahÃ§e, bu sezon ligde yaptÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda iÃ§ sahada 5. maÄŸlubiyetini yaÅŸadÄ±. Deplasmanda sergilediÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± performansa karÅŸÄ±n sahasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± puan kayÄ±plarÄ±yla dikkati Ã§eken sarÄ±-lacivertli takÄ±m, evinde 5. kez maÄŸlup oldu. SahasÄ±nda Ä°ttifak Holding Konyaspor, BeÅŸiktaÅŸ, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a yenilen FenerbahÃ§e, son olarak GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda da puan elde edemedi. SarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n bu maÄŸlubiyetleri iÃ§ sahada Ã¼st Ã¼ste 3 (Ä°ttifak Holding Konyaspor, BeÅŸiktaÅŸ, Yeni Malatyaspor) ve 2 (Galatasaray, GÃ¶ztepe) maÃ§lÄ±k periyotlarda yaÅŸamasÄ± ise dikkati Ã§ekti
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Caner'den itiraz
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 82. dakikasÄ±nda Caner yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz sonrasÄ± sarÄ± kart gÃ¶rdÃ¼. 87. dakikada FenerbahÃ§e'de Papiss Cisse oyuna dahil olurken Caner Erkin oyundan Ã§Ä±ktÄ±.
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Pelkas, 22 gÃ¼n sonra formasÄ±na kavuÅŸtuÂ
FenerbahÃ§e'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, 22 gÃ¼n sonra forma giydi. SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor ile oynanan maÃ§ta arka adalesinden sakatlanan Pelkas, ligde 3, kupada ise 1 mÃ¼sabakada gÃ¶rev yapamamÄ±ÅŸtÄ±. Pelkas, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 55. dakikasÄ±nda Mame Thiam'Ä±n yerine oyuna dahil oldu.
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GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l 12 maÃ§ sonra forma giydi
Ã–te yandan sarÄ±-lacivertli takÄ±mda GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, SÃ¼per Lig'de 12 maÃ§ sonra forma giydi. Deneyimli futbolcu, ligde son olarak 12 AralÄ±k 2020'de Yeni Malatyaspor ile oynanan mÃ¼sabakada gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, bu sÃ¼reÃ§te sadece Medipol BaÅŸakÅŸehir ile 9 Åžubat'ta oynanan Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sahaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
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