Son dakika - FenerbahÃ§e'de Caner Erkin'den deÄŸiÅŸiklik tepkisi!

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â€¢ 21 Åžubat 2021 - 21:43 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika - Fenerbahçe'de Caner Erkin'den deÄŸiÅŸiklik tepkisi!

SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda GÃ¶ztepe'yi aÄŸÄ±rlayan FenerbahÃ§e, sahadan 1-0 maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±. Bu sonuÃ§la ligde 6. maÄŸlubiyetini yaÅŸayan FenerbahÃ§e 51 puanda kaldÄ±. MÃ¼sabakada Caner Erkin'in Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra gÃ¶sterdiÄŸi tepki dikkat Ã§ekti.

â€¢ 21 Åžubat 2021 - 21:43 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda GÃ¶ztepe'yi aÄŸÄ±rlayan FenerbahÃ§e, sahadan 1-0 maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±. Ãœlker StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± GÃ¶ztepe, 9. dakikada Halil Akbunar'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶nde tamamladÄ±.

2Son anlarda gol gelmedi

Son anlarda gol gelmedi

SarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Erol Bulut, mÃ¼sabakanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda hÃ¼cum oyuncularÄ± Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Dimitrios Pelkas ve Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼ oyuna almasÄ±na raÄŸmen FenerbahÃ§e, golÃ¼ bulamadÄ± ve GÃ¶ztepe maÃ§Ä± 1-0 kazandÄ±.

3GalatasarayÄ±n 3 puan gerisine dÃ¼ÅŸtÃ¼

Galatasaray'Ä±n 3 puan gerisine dÃ¼ÅŸtÃ¼

Bu sonuÃ§la ligde 6. maÄŸlubiyetini yaÅŸayan FenerbahÃ§e 51 puanda kaldÄ±. SarÄ±-lacivertliler, liderlik koltuÄŸunda oturan Galatasaray'Ä±n 3 puan gerisine dÃ¼ÅŸtÃ¼. SÃ¼per Lig'de 8. kez kazanan GÃ¶ztepe ise puanÄ±nÄ± 32'ye Ã§Ä±kardÄ±.

4SahasÄ±nda 5. maÄŸlubiyet

SahasÄ±nda 5. maÄŸlubiyet

FenerbahÃ§e, bu sezon ligde yaptÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda iÃ§ sahada 5. maÄŸlubiyetini yaÅŸadÄ±. Deplasmanda sergilediÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± performansa karÅŸÄ±n sahasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± puan kayÄ±plarÄ±yla dikkati Ã§eken sarÄ±-lacivertli takÄ±m, evinde 5. kez maÄŸlup oldu. SahasÄ±nda Ä°ttifak Holding Konyaspor, BeÅŸiktaÅŸ, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a yenilen FenerbahÃ§e, son olarak GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda da puan elde edemedi. SarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n bu maÄŸlubiyetleri iÃ§ sahada Ã¼st Ã¼ste 3 (Ä°ttifak Holding Konyaspor, BeÅŸiktaÅŸ, Yeni Malatyaspor) ve 2 (Galatasaray, GÃ¶ztepe) maÃ§lÄ±k periyotlarda yaÅŸamasÄ± ise dikkati Ã§ekti

5Canerden itiraz

Caner'den itiraz

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 82. dakikasÄ±nda Caner yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz sonrasÄ± sarÄ± kart gÃ¶rdÃ¼. 87. dakikada FenerbahÃ§e'de Papiss Cisse oyuna dahil olurken Caner Erkin oyundan Ã§Ä±ktÄ±.

6Ã‡Ä±karÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi

Ã‡Ä±karÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi

Caner, oyundan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na Ã§ok tepki gÃ¶sterdi. 87. dakikada oyundan alÄ±nmasÄ±na sinirlenen Caner'in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ekrana yansÄ±dÄ±.

7Thiam ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

Thiam ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

55. dakikada ise FenerbahÃ§e'de Mame Thiam, Pelkas'Ä±n yerine oyundan alÄ±ndÄ±ktan sonra Ã¼zgÃ¼n bir ÅŸekilde saha kenarÄ±na gelirken tepki gÃ¶sterdi.

828 yÄ±l sonra ilk

28 yÄ±l sonra ilk

FenerbahÃ§e, ligde evinde oynadÄ±ÄŸÄ± son 10 maÃ§Ä±n 5'ini kaybetti. FenerbahÃ§e, 28 yÄ±l sonra KadÄ±kÃ¶y'de ligde en fazla kaybettiÄŸi sezonu yaÅŸadÄ±.

9Ãœnal KaramanÄ±n ilk FenerbahÃ§e galibiyeti

Ãœnal Karaman'Ä±n ilk FenerbahÃ§e galibiyeti

GÃ¶ztepe, SÃ¼per Lig'de tam 21 yÄ±l sonra ilk kez FenerbahÃ§e'yi deplasmanda maÄŸlup etti. Ãœnal Karaman, teknik direktÃ¶rlÃ¼k kariyerinde ilk kez FenerbahÃ§e'ye konuk olduÄŸu bir SÃ¼per Lig maÃ§Ä±ndan galip ayrÄ±ldÄ±.

10Pelkas, 22 gÃ¼n sonra formasÄ±na kavuÅŸtu

Pelkas, 22 gÃ¼n sonra formasÄ±na kavuÅŸtuÂ

FenerbahÃ§e'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, 22 gÃ¼n sonra forma giydi. SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor ile oynanan maÃ§ta arka adalesinden sakatlanan Pelkas, ligde 3, kupada ise 1 mÃ¼sabakada gÃ¶rev yapamamÄ±ÅŸtÄ±. Pelkas, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 55. dakikasÄ±nda Mame Thiam'Ä±n yerine oyuna dahil oldu.

11GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l 12 maÃ§ sonra forma giydi

GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l 12 maÃ§ sonra forma giydi

Ã–te yandan sarÄ±-lacivertli takÄ±mda GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, SÃ¼per Lig'de 12 maÃ§ sonra forma giydi. Deneyimli futbolcu, ligde son olarak 12 AralÄ±k 2020'de Yeni Malatyaspor ile oynanan mÃ¼sabakada gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, bu sÃ¼reÃ§te sadece Medipol BaÅŸakÅŸehir ile 9 Åžubat'ta oynanan Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sahaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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