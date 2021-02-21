Son dakika | Fenerbahçe'de Göztepe karşısında Erol Bulut'tan sürprizler! Mesut Özil gelince Pelkas...

Mesut'un en beğendiği isim Pelkas Dünya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yaratıcı orta sahalardan biri olan Mesut, imza töreninde yaptığı açıklamada takımda en çok beğendiği ismin Pelkas olduğunu ifade etmişti. Bu hafta Mesut ve Pelkas ikilisi ilk kez gerçek anlamda birlikte çalışabildi.