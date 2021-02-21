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• 21 Şubat 2021 - 10:09 • Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'de Göztepe karşısında Erol Bulut'tan sürprizler! Mesut Özil gelince Pelkas...

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Sarı-lacivertli takımda Dimitris Pelkas'ın sakatlığı iyileşti. Teknik direktör Erol Bulut, dünya yıldızı Mesut Özil'le birlikte Yunan oyuncuya da ilk 11'de görev verecek. Dizilişte değişiklikler olması bekleniyor. İşte detaylar...

• 21 Şubat 2021 - 10:09 • Son Güncelleme:
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1Göztepe maçında parola 3 puan
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Göztepe maçında parola 3 puan

Süper Lig'de lider Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Fenerbahçe 26. haftada ezeli rakibini yeniden yakalamak için Göztepe karşısında 3 puan arıyor.

2Hakem Hüseyin Göçek

Hakem Hüseyin Göçek

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Hüseyin Göçek'in yöneteceği zorlu mücadele Beinsports'tan naklen yayınlanacak.

3Pelkas ile Mesut ilk kez yan yana geliyor

Pelkas ile Mesut ilk kez yan yana geliyor

Sezonun ilk yarısında sarı-lacivertlilerin yıldızı olan Dimitris Pelkas ile Fatih Karagümrük maçında ilk kez 11’de yer alan Mesut Özil nihayet yan yana geliyor. Sakatlığını atlatan Pelkas ile artık kadroya adını yazdıran Özil’in bugünkü 90 dakikada takımın anahtar isimleri olması planlanıyor.

4Mesutun görevi Pelkastaydı...

Mesut'un görevi Pelkas'taydı...

Takımın ofansif anlamdaki etkisiz oyununun sona ermesi için bu ikilinin bir arada oynaması bekleniyor. Ligin ilk yarısında Mesut Özil henüz takımda yok iken Pelkas hücum aksiyonlarında oyun liderliğini tek başına yapmaya çalışıyordu.

5Mesutun en beğendiği isim Pelkas

Mesut'un en beğendiği isim Pelkas

Dünya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yaratıcı orta sahalardan biri olan Mesut, imza töreninde yaptığı açıklamada takımda en çok beğendiği ismin Pelkas olduğunu ifade etmişti. Bu hafta Mesut ve Pelkas ikilisi ilk kez gerçek anlamda birlikte çalışabildi.

6Mesut Özil yine oyunun merkezinde

Mesut Özil yine oyunun merkezinde

Taktik çalışmalardaki uyumu teknik heyeti memnun ederken ikilinin Samandıra’daki bu performansını bugünkü maçta da sahaya yansıtması hedefleniyor. Mesut yine oyunun merkezinde yer alacak. Daha önce bu bölgede Pelkas forma giyiyordu.

7Pelkas kanatta başlayacak

Pelkas kanatta başlayacak

Mesut Özil’in gelişiyle Pelkas kanatta maça başlayacak. Ancak ikilinin karşılaşma esnasında zaman zaman yer değiştireceği ifade edildi.

8Enner Valencia ileri uçta

Enner Valencia ileri uçta

Enner Valencia’nın ileri uçta, Osayi-Samuel’in de kanatta görev yapacağı bugünkü 90 dakikada sarı-lacivertliler ilk kez ofansif anlamda bir maça bu kadar güçlü çıkacak.

9Altay Bayındır

Altay Bayındır

Fenerbahçe'de kalede yine Altay Bayındır olacak. Genç eldiven Hatayspor ve Karagümrük maçlarında yaptığı kurtarışlarıyla takımının galibiyet almasında önemli rol oynamıştı. İşte: 4-2-3-1 dizilişine göre sarı-lacivertli takımın muhtemel 11'i...

10Savunma dörtlüsü

Savunma dörtlüsü

Savunma dörtlüsü: Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin...

11Orta sahada Ozan-Sosa ikilisi

Orta sahada Ozan-Sosa ikilisi

Orta sahada Ozan Tufan, Jose Sosa ikilisinin görev yapması bekleniyor.

12Osayi Samuel sağ açıkta

Osayi Samuel sağ açıkta

Bright Osayi Samuel, Mesut Özil, Dimitris Pelkas

13Valencia 4 gol, 2 asistle oynadı

Valencia 4 gol, 2 asistle oynadı

Son haftaların formda ismi Enner Valencia, Fenerbahçe'nin forvette gol umudu olacak. Ekvador'lu yıldız bu sezon 19 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

14Göztepenin muhtemel 11i

Göztepe'nin muhtemel 11'i

Geçen hafta kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ilk galibiyetini elde eden Göztepe'nin muhtemel 11'i ise şöyle: İrfan Can Eğribayat, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Nwobodo, Soner, Diabate, Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic...

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