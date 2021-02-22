A Spor
• 22 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! TFF kararı sonrası Emre Belözoğlu...
Süper Lig'de yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sarı-lacivertli ekip Galatasaray'ın gündemindeki yıldız isim için devreye girdi.
A Spor
• 22 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1
Son 2 sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Son 2 sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.
2
Çalışmalar başladı
Fenerbahçe'de tüm hesaplar şampiyonluğa çıkarken, sarı-lacivertli takım bir yandan da transfer çalışmalarına erken başladı. Geçtiğimiz sezonlarda stoper hatasından canı çok yanan Fenerbahçe, bu bölgesinde Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Szalai ve Lemos'u bulunduruyor.
3
4
Emre Belözoğlu devreye girdi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek yabancı sınırı kuralından dolayı Fenerbahçe önceliği yerli isimlere verdi. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, stoper bölgesi için Galatasaray'ın istediği futbolcu için devreye girdiği belirtildi.
5