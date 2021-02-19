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Sabah
• 19 Şubat 2021 - 17:19 • Son Güncelleme:

Son dakika - Fenerbahçe'den yeni teklif! Transferde sezon sonu bombası...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuyu başka kulüplere kaptırmak istemiyor.

Sabah
• 19 Şubat 2021 - 17:19 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 51 puana yükselmiş ve derbi mağlubiyetini unutturmuştu. Fenerbahçe bu hafta Göztepe'yi Kadıköy'de ağırlayacak.

2Öncelik forvet

Öncelik forvet

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de diğer yandan transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'de öncelikli bölge forvet hattı.

3Girişimler başladı

Girişimler başladı

Sezon başında Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi gibi isimlerle hücum hattına takviye yapan sarı-lacivertliler, yeni transferlerinden istenen verimi alamadı. Fenerbahçe sezon sonu için şimdiden transfer girişimlerine başladı.

4Hedef Marega

Hedef Marega

Yeni sezon planlamasına start veren Fenerbahçe'nin en büyük hedefi, Porto ile sözleşmesi sona erecek olan Moussa Marega

5Mareganın talipleri arttı

Marega'nın talipleri arttı

Mali'li forveti mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler'den yeni bir hamle daha geldi. Bunun nedeni, son zamanlarda Marega'nın taliplerinin artması.

6Kısa süre içinde görüşülecek

Kısa süre içinde görüşülecek

1 ay önce resmi teklifini yapan Fenerbahçe, Körfez kulüplerinin yakın teması sonrasında 30 yaşındaki forvetin menajerinden yeni randevu talep etti. Görüşme kısa süre içinde yapılacak.

7Yeni teklif

Yeni teklif

Yönetim daha önce yaptığı teklifi bazı iyileştirmeler yaparak revize edecek. Fenerbahçe piyasa değeri 20 milyon Euro olan Marega'yı başka bir takıma kaptırmamak için yoğun çaba harcıyor.

8Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor

Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor

Önceki gece Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a gol atan tecrübeli futbolcuya Avrupa'dan da önemli talipler var. Sarı-Lacivertliler bu nedenle elini olabildiğince çabuk tutmaya çalışıyor

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