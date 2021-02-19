Sabah
• 19 Şubat 2021 - 17:19 • Son Güncelleme:
Son dakika - Fenerbahçe'den yeni teklif! Transferde sezon sonu bombası...
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuyu başka kulüplere kaptırmak istemiyor.
Sabah
• 19 Şubat 2021 - 17:19 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 51 puana yükselmiş ve derbi mağlubiyetini unutturmuştu. Fenerbahçe bu hafta Göztepe'yi Kadıköy'de ağırlayacak.
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Öncelik forvet
Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de diğer yandan transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'de öncelikli bölge forvet hattı.
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Hedef Marega
Yeni sezon planlamasına start veren Fenerbahçe'nin en büyük hedefi, Porto ile sözleşmesi sona erecek olan Moussa Marega…
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