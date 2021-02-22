A Spor
• 22 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
Son Dakika - Fenerbahçe'den yenilginin ardından flaş transfer hamlesi! Emre Belözoğlu devreye girdi...
Süper Lig'de yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, Göztepe mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Sarı-lacivertlilerden yenilginin ardından flaş transfer hamlesi geldi. Sportif direktör Emre Belözoğlu, G.Saray'ın radarında yer alan gözde oyuncu için harekete geçti.
A Spor
• 22 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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Hedef şampiyonluk özlemini dindirmek
Son 2 sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Göztepe mağlubiyetiyle zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.
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Çalışmalar başladı
Sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına erken başladı. Geçtiğimiz sezonlarda stoper hatasından canı çok yanan Fenerbahçe, bu bölgesinde Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Szalai ve Lemos'u bulunduruyor.
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Emre Belözoğlu devreye girdi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek yabancı sınırı kuralından dolayı Fenerbahçe önceliği yerli isimlere verdi. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, stoper bölgesi için Galatasaray'ın istediği futbolcu için devreye girdiği belirtildi.
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