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A Spor
• 22 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:

Son Dakika - Fenerbahçe'den yenilginin ardından flaş transfer hamlesi! Emre Belözoğlu devreye girdi...

Süper Lig'de yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, Göztepe mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Sarı-lacivertlilerden yenilginin ardından flaş transfer hamlesi geldi. Sportif direktör Emre Belözoğlu, G.Saray'ın radarında yer alan gözde oyuncu için harekete geçti.

A Spor
• 22 Şubat 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
1Hedef şampiyonluk özlemini dindirmek
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Hedef şampiyonluk özlemini dindirmek

Son 2 sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Göztepe mağlubiyetiyle zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

2Çalışmalar başladı

Çalışmalar başladı

Sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına erken başladı. Geçtiğimiz sezonlarda stoper hatasından canı çok yanan Fenerbahçe, bu bölgesinde Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Szalai ve Lemos'u bulunduruyor.

3Bir stoperle vedalaşılacak

Bir stoperle vedalaşılacak

Szalai'nin devre arasında takıma takviye edilmesinden sonra Serdar Aziz-Szalai ikilisine dönen sarı-lacivertli takım, sezon sonunda bir stoperiyle yollarını ayıracakken bu bölgeye bir de takviye yapacak.

4Emre Belözoğlu devreye girdi

Emre Belözoğlu devreye girdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek yabancı sınırı kuralından dolayı Fenerbahçe önceliği yerli isimlere verdi. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, stoper bölgesi için Galatasaray'ın istediği futbolcu için devreye girdiği belirtildi.

5Fatih Kurucuk hamlesi

Fatih Kurucuk hamlesi

Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fatih Kurucuk için devreye girdiği öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon İstanbul temsilcisiyle 12 maça çıktı.

6Güncel değeri 1.2 milyon euro

Güncel değeri 1.2 milyon euro

1.92'lik stoper 2018 yılından beri kırmızı-siyahlı kulüpte forma giyiyor. Fatih'in güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro...

7Lemosun ayrılması bekleniyor

Lemos'un ayrılması bekleniyor

Fenerbahçe'de bu sezon 8'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 10 maça çıkabilen Lemos'la yollar sezon sonunda ayrılacak.

8Kiralık gönderilecek

Kiralık gönderilecek

Fenerbahçe'de istenilen performansı gösteremeyen Uruguaylı defansın başka bir takıma kiralanması bekleniyor.

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