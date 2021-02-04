• 04 Şubat 2021 - 15:01 • Son Güncelleme:
Son dakika | Frankfurt'un Ali Akman transferi Almanya'da olay oldu! Kruse detayı...
Eintracht Frankfurt'un Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de radarında yer alan Ali Akman'ı sözleşme imzalatması, Almanya'da geniş yankı uyandırdı. Bild'in haberinde mukavele ile ilgili Max Kruse detayı dikkat çekti.
• 04 Şubat 2021 - 15:01 • Son Güncelleme:
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler
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Almanya’da geniş yankı uyandırdı
Eintracht Frankfurt’un Bursasporlu Ali Akman'ı sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere transfer etmesi ve bunun ardından genç oyuncunun yeşil-beyazlılarda kadro dışı bırakılması Almanya’da geniş yankı uyandırdı.
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"Frankfurt’a transferi Ali Akman için sonuçları oldu"
Alman SID haber ajansı da abonelerine gelişmelerle ilgili bir haber geçti. Eintracht Frankfurt’un Ali Akman’a 2025’e dek geçerli sözleşme imzalattığı bunun üzerine oyuncunun kulübünde kadro dışı kaldığı duyuruldu, ‘Frankfurt’a transferi Ali Akman için sonuçları oldu’ satırlarına yer verildi.
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"Kulüp bu transferden bonservis kazanamadığı için kızgın"
Bild’deki haberde ise ‘Türk yetenek Eintracht’a daha erken mi gelecek?’ sorusu başlığa çıkıldı, ‘Kulüp bu transferden bonservis kazanamadığı için kızgın. Alman kulübü ise gelişmeleri uzaktan izliyor şu an için yorum yapmak istemiyor’ değerlendirmesi yapıldı.
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"Max Kruse gibi sözleşmesini feshedebilir"
Bild’deki haberde bundan sonra süreçle ilgili yaşanabilecek olası gelişmeler de masaya yatırıldı. Transfer döneminin sona erdiği ve gelecek yaza kadar kapandığı hatırlatılarak “Eğer kulüp artık ona maaşını ödemezse o da FIFA’ya başvurabilir. Max Kruse, Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshedebilmişti” yorumu yapıldı. Ali Akman bu sezon TFF 1.Lig’de 18 maça çıkarken, 10 gol kaydetti, 3 de asiste imzasını attı.
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