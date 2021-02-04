Son dakika | Frankfurt'un Ali Akman transferi Almanya'da olay oldu! Kruse detayı...

"Max Kruse gibi sözleşmesini feshedebilir" Bild’deki haberde bundan sonra süreçle ilgili yaşanabilecek olası gelişmeler de masaya yatırıldı. Transfer döneminin sona erdiği ve gelecek yaza kadar kapandığı hatırlatılarak “Eğer kulüp artık ona maaşını ödemezse o da FIFA’ya başvurabilir. Max Kruse, Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshedebilmişti” yorumu yapıldı. Ali Akman bu sezon TFF 1.Lig’de 18 maça çıkarken, 10 gol kaydetti, 3 de asiste imzasını attı.