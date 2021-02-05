• 05 Şubat 2021 - 08:19 • Son Güncelleme:
Son Dakika | Galatasaray derbisi öncesi Samandıra'da sıcak saatler! Fenerbahçe'de ayrılık kararının ardından...
Süper Lig'in 24. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Cumartesi günü sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de son gelişmeler dikkat çekti. İşte detaylar...
• 05 Şubat 2021 - 08:19 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de dev derbi iki ezeli rakip arasındaki rekabetin yanı sıra Süper Lig'deki zirve yarışını da yakından ilgilendiriyor. Yarın akşam oynanacak olan derbi öncesinde tüm gözler Florya ve Samandıra'ya çevrilirken, Fenerbahçe'de alınan son karar ortaya çıktı.
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DERBİ PLANI ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe'de derbi taktiği şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında son dönemdeki kontrollü baskı anlayışı ile sahada yer alacak. Teknik direktör Erol Bulut, ligde son 9 maçta 8 galibiyet elde ettikleri 'rakibe göre oyun' stratejisini Galatasaray'a karşı da formüle edecek.
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