Son Dakika | Galatasaray derbisi öncesi Samandıra'da sıcak saatler! Fenerbahçe'de ayrılık kararının ardından...

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir formaya uzak kalan Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş'ün iyileşmeleri ise teknik heyetin elini biraz olsun rahatlattı. Erol Bulut'un hücumda en güvendiği isim formunun zirvesinde olan Valencia. Genç teknik adamın, Ekvadorlu yıldıza derbide de şans vereceği öğrenildi.