Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son Dakika | Galatasaray derbisi öncesi Samandıra'da sıcak saatler! Fenerbahçe'de ayrılık kararının ardından...
• 05 Şubat 2021 - 08:19 • Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray derbisi öncesi Samandıra'da sıcak saatler! Fenerbahçe'de ayrılık kararının ardından...

Süper Lig'in 24. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Cumartesi günü sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de son gelişmeler dikkat çekti. İşte detaylar...

• 05 Şubat 2021 - 08:19 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Süper Lig'de dev derbi iki ezeli rakip arasındaki rekabetin yanı sıra Süper Lig'deki zirve yarışını da yakından ilgilendiriyor. Yarın akşam oynanacak olan derbi öncesinde tüm gözler Florya ve Samandıra'ya çevrilirken, Fenerbahçe'de alınan son karar ortaya çıktı.

2

Sezon öncesi ve devre arasında 20'den fazla yeni oyuncu tranfer ederek takımı bir önceki seneye göre adeta baştan yaratan Fenerbahçe'de teknik Direktör Erol Bulut, ligin ilk yarısında 0-0 biten karşılaşmanın ardından ikinci Galatasaray derbisine çıkmaya hazırlanıyor.

3DERBİ PLANI ORTAYA ÇIKTI

DERBİ PLANI ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'de derbi taktiği şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında son dönemdeki kontrollü baskı anlayışı ile sahada yer alacak. Teknik direktör Erol Bulut, ligde son 9 maçta 8 galibiyet elde ettikleri 'rakibe göre oyun' stratejisini Galatasaray'a karşı da formüle edecek.

4

Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet ancak bunun için savunma güvenliği hiçbir zaman elden bırakılmayacak. Baskı gidişata ve skora göre yavaş yavaş artırılacak.

5

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir formaya uzak kalan Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş'ün iyileşmeleri ise teknik heyetin elini biraz olsun rahatlattı. Erol Bulut'un hücumda en güvendiği isim formunun zirvesinde olan Valencia. Genç teknik adamın, Ekvadorlu yıldıza derbide de şans vereceği öğrenildi.

6SERT RÜZGAR ESTİ

SERT RÜZGAR ESTİ

Galatasaray derbisi için tüm planlarını hazırlayan Erol Bulut, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile birlikte bir yandan gelecek sezonun planlarını yapmaya devam ediyor.

7

Sezon sonunda şampiyonluk için hedefe kilitlenen sarı lacivertli camiada sezon sonunda sonuca bakmaksızın bazı yıldızlar ile yollar ayrılacak.

8

Sezon başında transfer edilen ancak gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaratan oyuncular şimdiden gelecek sezonun planları arasından çıkarıldı.

9

Devre arasında Dirar ile yolları ayıran ve Kemal Ademi'yi Fatih Karagümrük'e kiralayan Fenerbahçe, sezon sonunda bu isimle yolları kesin olarak ayırmanın planlarını yapıyor.

10

Thiam ve Valencia'nın son haftalarda gösterdiği performanstan memnun olan teknik ekip, bir türlü beklenen performansı veremeyen Papis Cisse ile de sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor.

11

Hücum bölgesinde beklenen performansı bir türlü gösteremeyen isimlerden biri olan Samatta'nın durumu ise sezon sonunda belli olacak.

12

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son Dakika | Bursaspor'da kadro dışı kalan Ali Akman'a bir şok daha! Gerçek ortaya çıktı...

Son Dakika | Galatasaray derbisi öncesi Samandıra'da sıcak saatler! Fenerbahçe'de ayrılık kararının ardından...

Can Yaman'dan Diletta Leotta paylaşımı! 'Tehlikeli çift'

Son dakika haberi | Sessiz sedasız İstanbul'dan ayrıldı! Kahreden olay, Fenerbahçeli yıldız...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet