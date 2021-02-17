Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed transferinde tüm detaylar ortaya çıktı! Menajeri resmen açıkladı...

'BU FORMDA DEVAM ETMELİ" Emile, yaptığı konuşmada, "Mostafa Mohamed Sporting Braga'dan yaklaşık 4,5 milyon € tutarında bir teklif aldı. Önünde önemli bir örnek var, Mohamed Salah. O, sadece bireysel yeteneğinden değil, gol atma ve asist yeteneği sayesinde parlamayı başardı. Mostafa Mohamed de bu formda devam etmeli." dedi.