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• 17 Şubat 2021 - 20:58 • Son Güncelleme:
Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed transferinde tüm detaylar ortaya çıktı! Menajeri resmen açıkladı...
Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri Christian Emile, yaptığı açıklamada Mohamed'in transferine ilişkin konuştu. İşte detaylar...
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• 17 Şubat 2021 - 20:58 • Son Güncelleme:
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MISIR BASININDAN OLAY İDDİA
Galatasaray'ın Zamalek'ten zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Sarı Kırmızılı takımdaki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Galatasaray'ın 4 milyon Dolar ödeyip satın alma opsiyonu bulunduğu Mostafa Mohamed için Mısır basını geçtiğimiz günlerde olay bir iddiada bulunmuştu.
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YÜZDE 15'LİK PAY ORTADAN KALKACAK
Ancak, Galatasaray'ın 4 milyon dolara satın alma opsiyonu ise böyle bir teklif gelmesi durumunda geçersiz olacağı aktarılmıştı. Galatasaray, 4 milyon dolardan fazla bir ücreti ödeyip Mustafa Muhammed'i alırsa yüzde 15'lik sonraki satıştan pay da geçersiz hale gelecek.
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ÖNCELİK GALATASARAY'DA
Zamalek'in 4 milyon dolardan daha yüksek bir teklif alması durumunda Galatasaray'da olan opsiyonu da geçersiz kılma hakkına sahip olduğu bilgisi de verilmişti Galatasaray, Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladı. Oyuncunun kiralık transferi için 2 milyon dolar ödendi. Mısırlı golcünün satın alma opsiyonu Galatasaray'da.
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MENAJERİNDEN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Galatasaray'ın ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı ve attığı gollerle sarı kırmızılılara hayat veren Mostafa Mohamed ile ilgili oyuncunn menajerinden flaş açıklamalar geldi.
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'BU FORMDA DEVAM ETMELİ"
Emile, yaptığı konuşmada, "Mostafa Mohamed Sporting Braga'dan yaklaşık 4,5 milyon € tutarında bir teklif aldı. Önünde önemli bir örnek var, Mohamed Salah. O, sadece bireysel yeteneğinden değil, gol atma ve asist yeteneği sayesinde parlamayı başardı. Mostafa Mohamed de bu formda devam etmeli." dedi.
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