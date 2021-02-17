Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed transferinde tüm detaylar ortaya çıktı! Menajeri resmen açıkladı...
Fotomaç
• 17 Şubat 2021 - 20:58 • Son Güncelleme:

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed transferinde tüm detaylar ortaya çıktı! Menajeri resmen açıkladı...

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri Christian Emile, yaptığı açıklamada Mohamed'in transferine ilişkin konuştu. İşte detaylar...

Fotomaç
• 17 Şubat 2021 - 20:58 • Son Güncelleme:
1MISIR BASININDAN OLAY İDDİA
ABONE OL

MISIR BASININDAN OLAY İDDİA

Galatasaray'ın Zamalek'ten zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Sarı Kırmızılı takımdaki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Galatasaray'ın 4 milyon Dolar ödeyip satın alma opsiyonu bulunduğu Mostafa Mohamed için Mısır basını geçtiğimiz günlerde olay bir iddiada bulunmuştu.

2DAHA YÜKSEK BEDELE BAŞKA TAKIMA...

DAHA YÜKSEK BEDELE BAŞKA TAKIMA...

Mısır basınında çıkan haberlerde, Zamalek'in kiralık dönem boyunca oyuncuyu daha yüksek bir ücret karşılığında başka bir kulübe satabileceği iddia edilmişti.

34 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE...

4 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE...

Zamalek muhabiri Sarah Abdelbaky'nin iddiasına göre; Mostafa Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelirse Galatasaray, bu fiyattan Mısırlı golcüyü alması öncelikli olacak.

4YÜZDE 15LİK PAY ORTADAN KALKACAK

YÜZDE 15'LİK PAY ORTADAN KALKACAK

Ancak, Galatasaray'ın 4 milyon dolara satın alma opsiyonu ise böyle bir teklif gelmesi durumunda geçersiz olacağı aktarılmıştı. Galatasaray, 4 milyon dolardan fazla bir ücreti ödeyip Mustafa Muhammed'i alırsa yüzde 15'lik sonraki satıştan pay da geçersiz hale gelecek.

5ÖNCELİK GALATASARAYDA

ÖNCELİK GALATASARAY'DA

Zamalek'in 4 milyon dolardan daha yüksek bir teklif alması durumunda Galatasaray'da olan opsiyonu da geçersiz kılma hakkına sahip olduğu bilgisi de verilmişti Galatasaray, Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladı. Oyuncunun kiralık transferi için 2 milyon dolar ödendi. Mısırlı golcünün satın alma opsiyonu Galatasaray'da.

6MENAJERİNDEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

MENAJERİNDEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı ve attığı gollerle sarı kırmızılılara hayat veren Mostafa Mohamed ile ilgili oyuncunn menajerinden flaş açıklamalar geldi.

74.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

4.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Mohamed'in Galatasaray'a katılmadan önce aldığı önemli teklifleri açıklayan menajer Christian Emile, 4.5 milyon euroluk teklifin reddedildiğini açıkladı.

8BU FORMDA DEVAM ETMELİ

'BU FORMDA DEVAM ETMELİ"

Emile, yaptığı konuşmada, "Mostafa Mohamed Sporting Braga'dan yaklaşık 4,5 milyon € tutarında bir teklif aldı. Önünde önemli bir örnek var, Mohamed Salah. O, sadece bireysel yeteneğinden değil, gol atma ve asist yeteneği sayesinde parlamayı başardı. Mostafa Mohamed de bu formda devam etmeli." dedi.

9AVRUPADAN TEKLİF ALDI

AVRUPA'DAN TEKLİF ALDI

Öte yandan Emile, konuşmasının devamında, "Mohamed, AEK başta olmak üzere başka Avrupa kulüplerinden de teklif aldı." dedi.

1025 MİLYON EURO İDDİASI

25 MİLYON EURO İDDİASI

Galatasaray'da çıktığı 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşayan Mostafa Mohamed'în bonservisini alacak olan Galatasaray'ın Mısırlı golcünün sözleşmesine 25 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi ekleyeceği iddia edilmişti.

11EFSANE İSİMDEN BÜYÜK ÖVGÜ

EFSANE İSİMDEN BÜYÜK ÖVGÜ

Mısır'ın efsanevi forvet oyuncularından Mido, Mostafa Mohamed için "Kısa süre içinde dünyanın en iyi forvetlerinden biri olacak." yorumu yapmıştı.

12

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son dakika Galatasaray haberleri: Mostafa Mohamed transferinde tüm detaylar ortaya çıktı! Menajeri resmen açıkladı...

Son dakika haberi | Fenerbahçe'ye resmi teklif! İnanılmaz rakam...

Son Dakika | Mbaye Diagne'den inanılmaz istatistik! Premier Lig'e damgasını vurdu...

Son dakika haberleri - Galatasaray'da gündemi sarsacak olay iddia! Büyük kriz...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet