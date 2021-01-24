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Sporx
• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray transfer bombasını peş peşe patlatıyor! Süre istedi...

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dengeleri değiştirecek iki transfer için düğmeye bastı. Transfer için tüm kozlarını ortaya koyan Aslan, 2 milli futbolcu için masaya oturdu

Sporx
• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Denilispor'u 6-1 mağlup eden Aslan'da moraller yerinde. Transfer çalışmalarını sürdüren ve Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray, İrfan Can Kahveci için tüm kozlarını oynuyor.

2Kaan Ayhan ve Mert Müldür içim masaya oturdu

Kaan Ayhan ve Mert Müldür içim masaya oturdu

İrfan Can Kahveci transferi üzerine odaklanan Galasaray'dan bir sürpriz hamle daha geldi ve sarı-kırmızılı yönetim İtalya Serie A takımlarından Sassuolo ile Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün kiralık transferi için masaya oturdu

3Kiralık + satın alma opsiyonu

Kiralık + satın alma opsiyonu

Fatih Terim'in ısrarlı bir şekilde transfer edilmesini istediği Kaan Ayhan ve Mert Müldür için Sassuolo ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı yönetim, iki futbolcu için de kiralık + satın alma opsiyonlu teklifi masanın üstüne koydu.

4Sassuolo opsiyona sıcak bakmadı

Sassuolo opsiyona sıcak bakmadı

Bu sezon forma şansı bulamayan Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün kiralık opsiyonuna sıcak bakan Sassuolo, Mert Müldür için sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istemiyor.

5Türkiyeye getirmek istiyor

Türkiye'ye getirmek istiyor

Sassuolo ile kiralama formülü üzerinden anlaşma zemini bulan Galatasaray, Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı Türkiye'ye getirmek için görüşmelere başladı.

6Çarşamba gününe kadar süre istedi

Çarşamba gününe kadar süre istedi

Fatih Terim ile görüşen Kaan Ayhan ve Mert Müldür, karar vermek için Terim'den biraz süre isterken olumlu ya da olumsuz cevaplarını en geç 27 Ocak Çarşamba gününe kadar iletecek.

7İkna etmeye çalışacak

İkna etmeye çalışacak

Kariyerine İtalya Serie A'da devam etmek isteyen Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ü Türkiye'ye gelmesi için ikna etmeye çalışan Galatasaray, iki genç futbolcudan istediği cevabı alamazsa listesindeki diğer alternatif genç isimlere yönelecek.

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