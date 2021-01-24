Sporx
• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray transfer bombasını peş peşe patlatıyor! Süre istedi...
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dengeleri değiştirecek iki transfer için düğmeye bastı. Transfer için tüm kozlarını ortaya koyan Aslan, 2 milli futbolcu için masaya oturdu
Sporx
• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Denilispor'u 6-1 mağlup eden Aslan'da moraller yerinde. Transfer çalışmalarını sürdüren ve Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray, İrfan Can Kahveci için tüm kozlarını oynuyor.
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