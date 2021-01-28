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• 28 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray'da bir ayrılık, bir transfer! Anlaşma sağlandı...

Transferde Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine katan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör Fatih Terim'in düşünmediği futbolcuyla yollar ayrılıyor. Galatasaray uzun zamandır peşinden koştuğu oyuncunun transferini bitiriyor. İşte detaylar...

• 28 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Nevzat Dindar
Nevzat Dindar
1Transfer atağı sürüyor...
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Transfer atağı sürüyor...

Ara transfer döneminde Henry Onyekuru ile Halil Dervişoğlu'nu renklerine katan Galatasaray'da transfer atağı sürüyor.

2Terim biletini kesti

Terim biletini kesti

Teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istemediği oyuncuyla yollar ayrılıyor.

3Diagnenin gidişi Mostafaya bağlı

Diagne'nin gidişi Mostafa'ya bağlı

Galatasaray’da Mostafa Mohamed transferinde kıran kırana pazarlık sürerken, West Bromwich ile anlaşan Mbaye Diagne’nin gidişine ancak bu futbolcunun gelmesi durumunda izin verilecek.

44.5 milyon dolar istiyorlar

4.5 milyon dolar istiyorlar

Mısır ekibi Zamalek’in yöneticileri, 23 yaşındaki forvetin bonservisinde 500 bin dolar indirime giderek, 4.5 milyon dolara oyuncuyu verebilecekleri ancak parayı da peşin istediklerinin altını çizdi.

5500 bin dolar peşinat verebiliriz

"500 bin dolar peşinat verebiliriz"

Galatasaray ise ancak 500 bin dolar peşinat verebileceğini iletti. Sarı-kırmızılılar kalan bölümü ise 2 taksitle bir yıl içinde ödeyebileceğini bildirdi.

6Kaynak arayışı

Kaynak arayışı

Futbolcusunu Galatasaray’a vermek isteyen Zamalek Yönetimi’nin, peşinat konusunda sergileyeceği tavra göre durumun netleşeceği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, nakit sorununu çözmek için kaynak arayışına girerken, en kötü olasılıkla Zamalek’e peşinat konusunda fiyat arttırılıp yeni bir teklif sunacak.

7Gözler Diagnenin gidişinde

Gözler Diagne'nin gidişinde

Galatasaray’da, bir taraftan Mostafa Mohamed’in gelişi beklenirken, diğer taraftan ise gözler Diagne’nin gidişinde...

81 milyon euroya kiralık

1 milyon euroya kiralık

Senegalli futbolcusu kendisine teklif getiren West Bromwich Albion’la anlaşma sağladı. Galatasaray ile İngiliz ekibi arasında da, oyuncunun 1 milyon euroya kiralanması konusunda orta yolun bulunduğu ancak Mostafa Mohamed’in transferinden sonra bu işin netlik kazanacağı belirtildi.

9Ek bütçe planı

Ek bütçe planı

Galatasaray Mısırlı golcüyü renklerine bağlarsa Diagne’yi WBA’ya kiralayacak. Bu şekilde harcama limitlerine de ek bütçe koyacak.

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