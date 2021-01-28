• 28 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika | Galatasaray'da bir ayrılık, bir transfer! Anlaşma sağlandı...
Transferde Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine katan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör Fatih Terim'in düşünmediği futbolcuyla yollar ayrılıyor. Galatasaray uzun zamandır peşinden koştuğu oyuncunun transferini bitiriyor. İşte detaylar...
• 28 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Nevzat Dindar
Nevzat Dindar
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Kaynak arayışı
Futbolcusunu Galatasaray’a vermek isteyen Zamalek Yönetimi’nin, peşinat konusunda sergileyeceği tavra göre durumun netleşeceği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, nakit sorununu çözmek için kaynak arayışına girerken, en kötü olasılıkla Zamalek’e peşinat konusunda fiyat arttırılıp yeni bir teklif sunacak.
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1 milyon euroya kiralık
Senegalli futbolcusu kendisine teklif getiren West Bromwich Albion’la anlaşma sağladı. Galatasaray ile İngiliz ekibi arasında da, oyuncunun 1 milyon euroya kiralanması konusunda orta yolun bulunduğu ancak Mostafa Mohamed’in transferinden sonra bu işin netlik kazanacağı belirtildi.
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