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Takvim
• 15 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'da Falcao gerçeği! Kadroya alınmamıştı...

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Mücadelede sakatlığı geçen Falcao'nun yer almaması soru işareti yarattı.

Takvim
• 15 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray liderliğini sürdürdü. Galatasaray, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da 1-0 önde girdi.  Karşılaşmanın 51. dakikasında kaleci Fernando Muslera'nın hatasında ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Isaac Kiese Thelin skora beraberliği getirdi. Maçın son dakikalarında Galatasaray, Henry Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Topun başına geçen yeni transfer Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

2Mustafa Muhammed boş geçmiyor

Mustafa Muhammed boş geçmiyor

Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 4. maçında da gol attı. Ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından kadroya katılan 23 yaşındaki santrfor, ligdeki Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında birer kez fileleri havalandırdı.

3Sahasında 9 maçtır yenilmiyor

Sahasında 9 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. İç sahada bu sezon çıktığı 11 müsabakada tek yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 iç saha karşılaşmasında rakiplerine 3 puan vermedi. Galatasaray, söz konusu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. 

4Falcao kardoya alınmadı

Falcao kardoya alınmadı

Uzun süreli sakatlığının ardından Galatasaray'da bir süre önce takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao'nun Kasımpaşa maçında kadroda yer almadı.

5Sakatlık ihtimali gözetildi

Sakatlık ihtimali gözetildi

Mücadele kadrosunda yer almaması sonrası Kolombiyalı golcünün gözden çıkarıldığı yönünde yorumlar yapıldı. Ancak iddiaların aksine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün kar yağışı ile bozulan zeminde sakatlık ihtimaline karşılık Falcao'yu maç kadrosuna almadığı öğrenildi.

640. maçını kaçırdı

40. maçını kaçırdı

Galatasaray'da 31 maça çıkan Falcao'nun, sakatlık problemleri nedeniyle kaçırdığı maç sayısı da 40'a ulaştı. Kolombiyalı yıldız, 31 maçta 16 kez ağları sarstı.

7Alanyaspor maçında kadroda yer alması bekleniyor

Alanyaspor maçında kadroda yer alması bekleniyor

Sakatlık riski sebebiyle Kasımpaşa maçında kadroda yer almayan Radamel Falcao'nun önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında kulübede yer alması bekleniyor.

8Albayraktan Falcao cevabı

Albayrak'tan Falcao cevabı

Geleceği merak konusu olan Falcao için Galatasaray 2. Başkanı Albayrak, "Falcao bizim için ve dünya futbolu için çok büyük bir marka. Galatasaray'a gelemez dediler, geldi. Transferi için bize gelen bir şey yok, eğer gelirse önce hocamızla konuşuruz, sonra yönetimle değerlendiririz" demişti.

9Yeni adresini duyurdu

Yeni adresini duyurdu

Kolombiya futbolunun tarihi golcülerinden Asprilla, Galatasaray'da geleceği tartışılan Radamel Falcao için konuşmuştu. River Plate'in tecrübeli oyuncuya uygun olmadığını kaydederek, en uygun adresi MLS olarak duyurdu.

10En iyisi MLSe gitmek

"En iyisi MLS'e gitmek"

Asprilla, "Falcao nerede oynayabilir? Şu anda River Plate'te oynayamaz, çok farklı bir tempo. Bence onun için en iyisi Galatasaray'dan ayrılarak MLS'e gitmek." dedi.

11Artık sakinliğe ve huzura ihtiyacı var

"Artık sakinliğe ve huzura ihtiyacı var"

Falcao'nun ABD'de sakin bir oyun oynaması gerektiğini söyleyen eski golcü, "Her şeyini verdi, kazanması gereken her şeyi kazandı. Artık sakinliğe ve huzura ihtiyacı var." dedi.

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