Son dakika - Galatasaray'da Falcao gerçeği! Kadroya alınmamıştı...

Albayrak'tan Falcao cevabı Geleceği merak konusu olan Falcao için Galatasaray 2. Başkanı Albayrak, "Falcao bizim için ve dünya futbolu için çok büyük bir marka. Galatasaray'a gelemez dediler, geldi. Transferi için bize gelen bir şey yok, eğer gelirse önce hocamızla konuşuruz, sonra yönetimle değerlendiririz" demişti.