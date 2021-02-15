Takvim
• 15 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'da Falcao gerçeği! Kadroya alınmamıştı...
Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Mücadelede sakatlığı geçen Falcao'nun yer almaması soru işareti yarattı.
Takvim
• 15 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray liderliğini sürdürdü. Galatasaray, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da 1-0 önde girdi. Karşılaşmanın 51. dakikasında kaleci Fernando Muslera'nın hatasında ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Isaac Kiese Thelin skora beraberliği getirdi. Maçın son dakikalarında Galatasaray, Henry Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Topun başına geçen yeni transfer Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
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Mustafa Muhammed boş geçmiyor
Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 4. maçında da gol attı. Ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından kadroya katılan 23 yaşındaki santrfor, ligdeki Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe ve Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında birer kez fileleri havalandırdı.
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Sahasında 9 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. İç sahada bu sezon çıktığı 11 müsabakada tek yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 iç saha karşılaşmasında rakiplerine 3 puan vermedi. Galatasaray, söz konusu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
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Falcao kardoya alınmadı
Uzun süreli sakatlığının ardından Galatasaray'da bir süre önce takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao'nun Kasımpaşa maçında kadroda yer almadı.
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Sakatlık ihtimali gözetildi
Mücadele kadrosunda yer almaması sonrası Kolombiyalı golcünün gözden çıkarıldığı yönünde yorumlar yapıldı. Ancak iddiaların aksine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün kar yağışı ile bozulan zeminde sakatlık ihtimaline karşılık Falcao'yu maç kadrosuna almadığı öğrenildi.
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Albayrak'tan Falcao cevabı
Geleceği merak konusu olan Falcao için Galatasaray 2. Başkanı Albayrak, "Falcao bizim için ve dünya futbolu için çok büyük bir marka. Galatasaray'a gelemez dediler, geldi. Transferi için bize gelen bir şey yok, eğer gelirse önce hocamızla konuşuruz, sonra yönetimle değerlendiririz" demişti.
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