Sabah
• 12 Şubat 2021 - 21:55 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den veto! Ayrılması beklenirken...
Devre arası transfer döneminde Onyekuru, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin'i kadrosuna katan Galatasaray sözleşmesi bitecek futbolcular için harekete geçti. Fatih Terim yıldız futbolcunun takımda kalması yönünde rapor verdi.
Sabah
• 12 Şubat 2021 - 21:55 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de averajla lider konumda bulunan Galatasaray, kupada aldığı Alanyaspor yenilgisiyle sarsıldı. Yeniden Süper Lig'e odaklanan sarı-kırmızılı takımda sezon sonu çalışmaları için şimdiden düğmeye basıldı.
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Ayrılığa veto
Fatih Terim Belhanda'nın ayrılığını veto eti. 10 numaralı yıldızın Gelecek sene de takımda kalmasını istiyor.
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