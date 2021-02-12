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Sabah
• 12 Şubat 2021 - 21:55 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den veto! Ayrılması beklenirken...

Devre arası transfer döneminde Onyekuru, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin'i kadrosuna katan Galatasaray sözleşmesi bitecek futbolcular için harekete geçti. Fatih Terim yıldız futbolcunun takımda kalması yönünde rapor verdi.

Sabah
• 12 Şubat 2021 - 21:55 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de averajla lider konumda bulunan Galatasaray, kupada aldığı Alanyaspor yenilgisiyle sarsıldı. Yeniden Süper Lig'e odaklanan sarı-kırmızılı takımda sezon sonu çalışmaları için şimdiden düğmeye basıldı.

25 isim transfer edildi

5 isim transfer edildi

Aslan devre arasında Onyekuru, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin'i kodrosuna kattı.

3Albayraktan sözleşme cevabı

Albayrak'tan sözleşme cevabı

Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak, sözleşmesi sona erecek oyuncular hakkındaki soruya ''Emre Akbaba ile bir aydır konuşuyorum, problem olmaz. Muslera Galatasaray'ın sembolüdür, daha uzun yıllar hizmet eder'' cevabını verdi.

4Belhanda belirsizliği

Belhanda belirsizliği

Galatasaray taraftarları arasında bazıları Faslı oyuncuyla sözleşme uzatılmasını isterken bazıları da sezon sonu yolların ayrılmasını savunuyor.

5Ayrılığa veto

Ayrılığa veto

Fatih Terim Belhanda'nın ayrılığını veto eti. 10 numaralı yıldızın Gelecek sene de takımda kalmasını istiyor.

6Yıllık 1.5 milyon euro

Yıllık 1.5 milyon euro

Galatasaray yönetimi, Belhanda için harekete geçti. Faslı oyuncuya yıllık 1.5 milyon Euro teklif edildi.

7Belhanda 2 milyon 350 bin Euro istedi

Belhanda 2 milyon 350 bin Euro istedi

Mevcut sözleşmesinde garanti parası 3 milyon 350 bin Euro yazan Belhanda 1 milyon Euro indirime gitti ve 2 milyon 350 bin Euro istedi.

82 yıllık sözleşme

2 yıllık sözleşme

Yönetim Belhanda'nın ücretini yüzde 50'den fazla indirme kararı aldı. Yıldız oyuncuya 1.5 milyon Euro'dan iki yıllık yeni sözleşme teklif edildi.

9Fark 850 bin Euro

Fark 850 bin Euro

Yönetim ile Belhanda'nın talepleri arasında 850 bin Euro fark bulunduğu ortaya çıktı.

10Kalma olasılığı yüzde 50

Kalma olasılığı yüzde 50

30 yaşındaki Faslı oyuncunun Galatasaray'da kalma olasılığı yüzde 50 olarak görülüyor. Belhanda sezon sonuna kadar sergileyeceği performansla kaderini belirleyecek.

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