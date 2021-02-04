• 04 Şubat 2021 - 17:53 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'da gizli plan ortaya çıktı! Rekor bonservis...
Süper Lig'de Başakşehir'i mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, Fenerbahçe derbisini beklemeye geçti. Yoğun geçen ara transferin bitimine rağmen Galatasaray'ın gizli planı ortaya çıktı.
• 04 Şubat 2021 - 17:53 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in ikinci yarısı başlarken yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray'da alınan galibiyet sonrası yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılıların transferdeki gizli planı ortaya çıktı.
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