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• 04 Şubat 2021 - 17:53 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'da gizli plan ortaya çıktı! Rekor bonservis...

Süper Lig'de Başakşehir'i mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, Fenerbahçe derbisini beklemeye geçti. Yoğun geçen ara transferin bitimine rağmen Galatasaray'ın gizli planı ortaya çıktı.

• 04 Şubat 2021 - 17:53 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in ikinci yarısı başlarken yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray'da alınan galibiyet sonrası yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılıların transferdeki gizli planı ortaya çıktı.

2Muslera geri döndü

Muslera geri döndü

Sarı-kırmızılılarda Muslera'nın da takıma dönmesiyle galibiyet serisine başlanırken, Uruguaylı yıldız 4 maçta yalnızca 2 gol yedi.

3Onyekuru ve Mohamed golle başladı

Onyekuru ve Mohamed golle başladı

Transferde nokta atışlar yapan Aslan'da, özellikle Fatih Terim'in çok istediği yeni transferler Onyekuru ve Mostafa Mohamed skora katkı yapmaya başladı.

4Listenin ilk sırasında Marcao var

Listenin ilk sırasında Marcao var

Ara transferde 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da sıra iç transfere gelirken, listenin ilk sırasına Marcao yazıldı.

5Görüşme kararı

Görüşme kararı

Bir buçuk yıl sonra sözleşmesi sona erecek Marcao'yu en değerli oyuncusu olarak gören yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı stoperle görüşme kararı aldı.

6Bir buçuk yıl sonra sözleşmesi sona erecek Marcaoyu en değerli oyuncusu olarak gören yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı stoperle görüşme kararı aldı.

Bir buçuk yıl sonra sözleşmesi sona erecek Marcao'yu en değerli oyuncusu olarak gören yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı stoperle görüşme kararı aldı.

850 bin Euro garanti ücreti ile A Takım'ın en az kazanan isimlerinden olan başarılı savunmacıya zam yapılacak.

720 milyon euro bonservis

20 milyon euro bonservis

Sabah'ta yer alan habere göre; Ücretinin 1.5 milyon Euro seviyesine çıkarılması planlanan Marcao'nun sözleşmesi uzatılacak ve 20 milyon Euro'ya yakın serbest kalma maddesi eklenecek.

813 milyon euroluk teklif

13 milyon euroluk teklif

24 yaşındaki Sambacı'ya sezon başında Roma'dan 13 milyon Euro'luk teklif gelmişti.

9Transferde eli güçlenecek

Transferde eli güçlenecek

Marcao'dan daha fazla bonservis beklentisinde olan Aslan, İtalyan kulüplerinin yakından takip ettiği oyuncusunun sözleşmesini uzatarak transfer pazarlıklarında elini güçlendirecek.

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