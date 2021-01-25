• 25 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'da Halil ve Onyekuru sonrası bir imza daha! Herkes İrfan'ı beklerken...
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 88. dakikada Babel'in attığı golle yıkan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildiren sarı-kırmızılı takım, milli futbolcu için kulübüne teklif yaptı. İşte sıcak gelişmeler...
• 25 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray milli futbolcunun transferinde sona yaklaştı. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildiren sarı-kırmızılı takım 3. transferine çok yaklaştı.
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