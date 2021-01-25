Son dakika - Galatasaray'da Halil ve Onyekuru sonrası bir imza daha! Herkes İrfan'ı beklerken...

Jorgensen: "Neler olacağını bilmiyorum" Galatasaray'ın transfer etmek istediği diğer bir isim olan Jorgensen, AZ Alkmaar maçın ardından Galatasaray sorusuna yanıt verdi. "Açıkçası sizden fazla bir şey bilmiyorum. Dışarıdaki şeylere çok fazla odaklanamam. Sahada %100 performansı vermek için çalışıyorum. Neler olacağını bilmiyorum. Göreceğiz. Bu sadece benimle alakalı değil."