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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'da Halil ve Onyekuru sonrası bir imza daha! Herkes İrfan'ı beklerken...
• 25 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'da Halil ve Onyekuru sonrası bir imza daha! Herkes İrfan'ı beklerken...

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 88. dakikada Babel'in attığı golle yıkan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildiren sarı-kırmızılı takım, milli futbolcu için kulübüne teklif yaptı. İşte sıcak gelişmeler...

• 25 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray milli futbolcunun transferinde sona yaklaştı. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildiren sarı-kırmızılı takım 3. transferine çok yaklaştı.

2İrfan Can için formül aranıyor

İrfan Can için formül aranıyor

Başakşehirli İrfan Can'ın transferini bitirmeye çalışan sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir'in 10 milyon + 1 futbolcu teklifini düşünüyor.

3Diagne WBAnın kararını bekliyor

Diagne WBA'nın kararını bekliyor

Aslan'da gelecek isimler kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Pandemi öncesi Çin'den transfer teklifi alan ancak gerçekleşmeyen Diagne, buradan gelen tekliflere rağmen, bir yandan da Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'ın kararını bekliyor.

4Kaan Ayhan’a kiralık teklifi

Kaan Ayhan’a kiralık teklifi

Defans için takviye yapmak isteyen Cim-Bom, sezon başında da gündeme gelen Kaan Ayhan için tekrar harekete geçti. Aslan, Sassuolo’ya kiralama teklifinde bulunuldu.

5Yarım sezon için 500 bin euro

Yarım sezon için 500 bin euro

İtalyan ekibine yarım sezon için 500 bin euro teklif edilirken, Teknik Direktör Fatih Terim’in 26 yaşındaki oyuncunun transferinde ısrarlı olduğu belirtildi.

6Satın alma opsiyonu 3.5 milyon

Satın alma opsiyonu 3.5 milyon

Galatasaray, Sassuolo’ya zorunlu satın alma opsiyonu olarak da 3.5 milyon euro teklif etti.

7Kaan Ayhan sıcak bakıyor

Kaan Ayhan sıcak bakıyor

Sassuolo’da istediği süreleri bulamayan Kaan Ayhan'ın da sarı-kırmızılılara gelmek istediği bildirildi.

8Jorgensen: Neler olacağını bilmiyorum

Jorgensen: "Neler olacağını bilmiyorum"

Galatasaray'ın transfer etmek istediği diğer bir isim olan Jorgensen, AZ Alkmaar maçın ardından Galatasaray sorusuna yanıt verdi. "Açıkçası sizden fazla bir şey bilmiyorum. Dışarıdaki şeylere çok fazla odaklanamam. Sahada %100 performansı vermek için çalışıyorum. Neler olacağını bilmiyorum. Göreceğiz. Bu sadece benimle alakalı değil."

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