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• 14 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'da sezon sonu yaprak dökümü! Bir devir kapanıyor

Ara transfer döneminde 5 transfer yapan Galatasaray'da sezon sonu için çalışmalara başlandı. Sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi sona erecek futbolcularla ilgili karar verildi.

• 14 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de ilk 24 hafta sonunda 48 puanlı 3 takım arasında averajla lider konumda bulunan Galatasaray ara transfer dönemini kadrosuna kattığı 5 isimle tamamlamıştı.

25 isimle anlaşıldı

5 isimle anlaşıldı

Onyekuru, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin gibi isimlerle el sıkışan sarı-kırmızılılar yeni sezon için de çalışmalarını sürdürüyor.

3Abdurrahim Albayraktan açıklama

Abdurrahim Albayrak'tan açıklama

Sezon sonu Fernando Muslera, Ryan Donk, Onyekuru, Belhanda'nın da içerisinde bulunduğu 14 ismin sözleşmesi bitecek olan Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu.

4Muslera bizimle kalacak

"Muslera bizimle kalacak"

Albayrak açıklamasında "Sözleşmesi biten futbolcularımız var, bunlar ile de görüşüyoruz. Emre Akbaba ile de konuşuyoruz, bir sorun olmaz onunla. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Muslera çok iyi bir Galatasaraylıdır, bizimle kalmaya devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...

5Martin Linnes

Martin Linnes

Linnes'in Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Galatasaray'ın yıldız isimle sözleşme uzatması beklenmiyor. Linnes'in yeni adresinin Başakşehir olacağı iddia edildi

6Emre Akbaba

Emre Akbaba

Sarı-kırmızılı kulüp, 2018-19 sezonunda Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya alınan ancak hayal kırıklığı yaratan Emre'nin sözleşmesinde büyük indirime gidecek. Emre Akbaba'yı Süper Lig'deki birçok kulüp gündemine almaya başladı.

7Ryan Donk

Ryan Donk

Luyindama-Marcao ikilisinin yedeği olması beklenen Hollandalı futbolcu, performansıyla Demokratik Kongolu stoperi yedek bırakarak Marcao'nun partneri olmayı başardı. Sezon sonunda yeni bir sözleşme önerilecek olan Donk'a yine performansa dayalı ücret verileceği öğrenilirken Hollandalı futbolcunun da futbolu Galatasaray'da bırakmayı istediği belirtildi.

8Etebo

Etebo

Sarı kırmızılılar performansıyla hayal kırıklığı yaratan Etebo'yu Stoke City'e geri gönderme kararı aldı.

9Şener Özbayraklı

Şener Özbayraklı

Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan Şener Özbayraklı ile sözleşme uzatılması beklenmiyor.

10Belhanda

Belhanda

Fatih Terim'in önümüzdeki sezonlarda planları arasında yer alan Belhanda için Galatasaray yönetimi, harekete geçti. Faslı oyuncuya yıllık 1.5 milyon Euro teklif edildi. Yönetim ile Belhanda'nın talepleri arasında 850 bin Euro fark bulunduğu ortaya çıktı.

11Muslera

Muslera

Cim-Bom 10 senedir kalesini koruyan 1 numara ile 2+1 senelik yeni bir sözleşme yapmaya hazırlanıyor. Bu yeni kontratla beraber Uruguaylı file bekçisi ücretinde önemli bir oranda indirime gidecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki kalecinin 3 milyon 575 bin Euro olan net maaşı yeni sözleşme ile beraber 2,5 milyon Euro'ya indirilecek.

12Arda Turan

Arda Turan

Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarla istediği Arda Turan'ın sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Kaptan Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takımda devam etmesi bekleniyor.

13Ömer Bayram

Ömer Bayram

Kadroda kendine yer bulamayan Ömer Bayram'ın sezon sonu kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

14Saracchi ve Emre Taşdemir

Saracchi ve Emre Taşdemir

Galatasaray'ın 2 sol beki Saracchi ve Emre Taşdemir'in sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Saracchi ile sözleşme uzatılması düşünülürken Emre Taşdemir ile yolların ayrılması bekleniyor.

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