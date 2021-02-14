Son dakika - Galatasaray'da sezon sonu yaprak dökümü! Bir devir kapanıyor

"Muslera bizimle kalacak" Albayrak açıklamasında "Sözleşmesi biten futbolcularımız var, bunlar ile de görüşüyoruz. Emre Akbaba ile de konuşuyoruz, bir sorun olmaz onunla. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Muslera çok iyi bir Galatasaraylıdır, bizimle kalmaya devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...