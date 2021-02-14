• 14 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'da sezon sonu yaprak dökümü! Bir devir kapanıyor
Ara transfer döneminde 5 transfer yapan Galatasaray'da sezon sonu için çalışmalara başlandı. Sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi sona erecek futbolcularla ilgili karar verildi.
• 14 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de ilk 24 hafta sonunda 48 puanlı 3 takım arasında averajla lider konumda bulunan Galatasaray ara transfer dönemini kadrosuna kattığı 5 isimle tamamlamıştı.
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"Muslera bizimle kalacak"
Albayrak açıklamasında "Sözleşmesi biten futbolcularımız var, bunlar ile de görüşüyoruz. Emre Akbaba ile de konuşuyoruz, bir sorun olmaz onunla. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Muslera çok iyi bir Galatasaraylıdır, bizimle kalmaya devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...
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Martin Linnes
Linnes'in Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Galatasaray'ın yıldız isimle sözleşme uzatması beklenmiyor. Linnes'in yeni adresinin Başakşehir olacağı iddia edildi
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Ryan Donk
Luyindama-Marcao ikilisinin yedeği olması beklenen Hollandalı futbolcu, performansıyla Demokratik Kongolu stoperi yedek bırakarak Marcao'nun partneri olmayı başardı. Sezon sonunda yeni bir sözleşme önerilecek olan Donk'a yine performansa dayalı ücret verileceği öğrenilirken Hollandalı futbolcunun da futbolu Galatasaray'da bırakmayı istediği belirtildi.
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Muslera
Cim-Bom 10 senedir kalesini koruyan 1 numara ile 2+1 senelik yeni bir sözleşme yapmaya hazırlanıyor. Bu yeni kontratla beraber Uruguaylı file bekçisi ücretinde önemli bir oranda indirime gidecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki kalecinin 3 milyon 575 bin Euro olan net maaşı yeni sözleşme ile beraber 2,5 milyon Euro'ya indirilecek.
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