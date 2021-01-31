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• 31 Ocak 2021 - 20:22 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferinde koronavirüs şoku! Ambulans uçakla...

Ara transfer döneminde Galatasaray, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'dan sonra 3 isimle daha anlaşma sağladı. Transferleri KAP'a bildiren sarı-kırmızılı ekip koronavirüs şokuyla karşılaştı. Aslan'ın yeni transferinde koronavirüs testi pozitif çıkarken İstanbul'a gelişi için ambulans uçak istendi

• 31 Ocak 2021 - 20:22 • Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Newcastle United takımından ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, İstanbul'a geldi.

2KAPa bildirildi

KAP'a bildirildi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. 

3Premier Ligde 109 maça çıktı

Premier Lig'de 109 maça çıktı

Futbol kariyerine ülkesi ABD'de başlayan 27 yaşındaki Yedlin, 2014'te transfer olduğu İngiltere'de Tottenham, Sunderland ve Newcastle United'da forma giydi. Premier Lig'de 109, Championship'te ise 27 maça çıkan Yedlin, ABD Milli Takımı'nda ise 62 kez forma giydi.

4Gedson Fernandesin testi pozitif çıktı

Gedson Fernandes'in testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

5Ambulans uçak istendi

Ambulans uçak istendi

Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulans uçak ricasında bulunurken, karantinada olan yıldız futbolcunun sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

6Başakşehir ve F.Bahçe maçında yok

Başakşehir ve F.Bahçe maçında yok

Covid-19 testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, sarı kırmızılı takımın Süper Lig'in 23'üncü ve 24'üncü haftalarında oynayacağı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

7Gedson Carvalho Fernandes de KAPa bildirildi

Gedson Carvalho Fernandes de KAP'a bildirildi

Galatasaray, Gedson Carvalho Fernandes için resmi görüşmelere başladığını açıkladı. "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

8Gedsona 6 ay için 500 bin euro

Gedson'a 6 ay için 500 bin euro

Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Gedson'u 6 aylığına kiraladı. Gedson'a 650 bin euro, kulübüne ise 500 bin euro ödenecek.

9Mostafa Mohamede engel çıktı

Mostafa Mohamed'e engel çıktı

Galatasaray'ın Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'de sürpriz bir rötar ortaya çıkmış ve Mısırlı futbolcunun askerlik ile ilgili sorun yaşadığı belirtilmişti. Daha sonrasında Mostafa Mohamed'in vize sorunu ortadan kalktı.

10İstanbula geldi

İstanbul'a geldi

Sarı-kırmızılı kulübün, 1,5 sezonluğuna kadrosuna kattığı 23 yaşındaki golcü oyuncu, Mısır'ın başkenti Kahire'den hareket eden Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Mustafa Muhammed, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

11Paylaşım yaptı

Paylaşım yaptı

Mostafa Mohamed konuyla ilgili olarak, "Profesyonel yolculuğuma başlamak için seyahat prosedürlerimi tamamlamadaki yardımları için Mısır Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederim." dedi.

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