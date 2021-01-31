• 31 Ocak 2021 - 20:22 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferinde koronavirüs şoku! Ambulans uçakla...
Ara transfer döneminde Galatasaray, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'dan sonra 3 isimle daha anlaşma sağladı. Transferleri KAP'a bildiren sarı-kırmızılı ekip koronavirüs şokuyla karşılaştı. Aslan'ın yeni transferinde koronavirüs testi pozitif çıkarken İstanbul'a gelişi için ambulans uçak istendi
• 31 Ocak 2021 - 20:22 • Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Newcastle United takımından ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, İstanbul'a geldi.
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KAP'a bildirildi
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
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