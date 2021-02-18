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HaberlerMisli.Com 3.Lig Haberleri Son dakika | Gökhan Çıra'ya tarihi ceza! PFDK acımadı...
• 18 Şubat 2021 - 18:52 • Son Güncelleme:

Son dakika | Gökhan Çıra'ya tarihi ceza! PFDK acımadı...

Misli.com 3. Lig 4. Grup maçında Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra, hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etmişti. Olayın görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü. PFDK, Çıra'ya ağır bir ceza verdi.

• 18 Şubat 2021 - 18:52 • Son Güncelleme:
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Misli.com 3. Lig 4 Grup'ta oynanan Bayrampaşa'nın Karbel Karaköprü ile kozlarını paylaştığı maçta olay çıktı. Mücadelenin 67. dakikasında 2-1 geride olan Bayrampaşa'da Asbaşkan Gökhan Çıra, sahaya inmişti.

210 DAKİKA SAHADA KALIP DARP ETTİ

10 DAKİKA SAHADA KALIP DARP ETTİ

Hakem yönetimini beğenmeyen Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra, sahaya girip hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etti. Sahada yaklaşık 10 dakika kalan Gökhan Çıra, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmasına rağmen emniyet mensupları tarafından zorlukla tribüne çıkarıldı.

33-2 GALİBİYETLE AYRILDILAR

3-2 GALİBİYETLE AYRILDILAR

Olayların ardından 76. dakikada Şahin Aygüneş'in golüyle Bayrampaşa skora denge getirdi. Son sözü 84. dakikada Göksen Serhan Durmuş söyledi ve Bayrampaşa sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

4PFDK ACIMADI

PFDK ACIMADI

Yaşanan bu skandal olay sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra'ya acımadı ve çok ağır bir ceza verdi. TFF'nin yaptığı açıklama göre Çıra toplamda 640 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

5İŞTE TFFDEN YAPILAN AÇIKLAMA;

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA;

-BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 200 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,-Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik tehditleri nedeniyle 200 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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-Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, müsabaka hakemlerine yönelik saldırıları nedeniyle 240 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,-Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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-Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, tedbire uymama eylemi nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,-Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına.

8GALATASARAY MAÇINA DAMGA VURDU

GALATASARAY MAÇINA DAMGA VURDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezon oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçında da en çok konuşulan isimlerden biri olan Gökhan Çıra, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

9TERİMDEN ÖZÜR DİLEDİ

TERİM'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Maç sonu "Fatih Terim’in ekibinden biri de yumruk attı. Fatih Terim de beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın?" şeklinde açıklamalar yapan Çıra, daha sonra tecrübeli teknik adamdan özür dilemişti.

10GALATASARAYDA YETİŞTİ

GALATASARAY'DA YETİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen ve sırasıyla Beylerbeyi, Diyarbekir Spor ve Tuzlaspor'da forma giyen Çıra, geçtiğimiz sezon sonunda futbol kariyerini noktaladı. Fenomen Selin Ciğerci'nin eşi olmasıyla ünlenen Gökhan Çıra, iş adamı Ethem Sancak'ın Bayrampaşa'yı satın almasının ardından kulüpte asbaşkanlık görevine getirildi.

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