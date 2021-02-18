Son dakika | Gökhan Çıra'ya tarihi ceza! PFDK acımadı...

PFDK ACIMADI Yaşanan bu skandal olay sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra'ya acımadı ve çok ağır bir ceza verdi. TFF'nin yaptığı açıklama göre Çıra toplamda 640 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.