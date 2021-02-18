• 18 Şubat 2021 - 18:52 • Son Güncelleme:
Son dakika | Gökhan Çıra'ya tarihi ceza! PFDK acımadı...
Misli.com 3. Lig 4. Grup maçında Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra, hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etmişti. Olayın görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü. PFDK, Çıra'ya ağır bir ceza verdi.
• 18 Şubat 2021 - 18:52 • Son Güncelleme:
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Misli.com 3. Lig 4 Grup'ta oynanan Bayrampaşa'nın Karbel Karaköprü ile kozlarını paylaştığı maçta olay çıktı. Mücadelenin 67. dakikasında 2-1 geride olan Bayrampaşa'da Asbaşkan Gökhan Çıra, sahaya inmişti.
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10 DAKİKA SAHADA KALIP DARP ETTİ
Hakem yönetimini beğenmeyen Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra, sahaya girip hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek, darp etti. Sahada yaklaşık 10 dakika kalan Gökhan Çıra, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmasına rağmen emniyet mensupları tarafından zorlukla tribüne çıkarıldı.
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İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA;
-BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 200 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,-Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik tehditleri nedeniyle 200 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
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-Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, müsabaka hakemlerine yönelik saldırıları nedeniyle 240 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,-Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
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-Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, tedbire uymama eylemi nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,-Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş. görevlisi GÖKHAN ÇIRA'nın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına.
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GALATASARAY'DA YETİŞTİ
Galatasaray altyapısında yetişen ve sırasıyla Beylerbeyi, Diyarbekir Spor ve Tuzlaspor'da forma giyen Çıra, geçtiğimiz sezon sonunda futbol kariyerini noktaladı. Fenomen Selin Ciğerci'nin eşi olmasıyla ünlenen Gökhan Çıra, iş adamı Ethem Sancak'ın Bayrampaşa'yı satın almasının ardından kulüpte asbaşkanlık görevine getirildi.
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